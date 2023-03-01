Раніше ми писали, що угорський лоукостер повідомив про запуск трьох авіарейсів Європою та один до Єгипту. А тепер стало відомо про черговий європейський напрямок – Wizz Air літатиме з головного аеропорту Риму (Італія) до аеропорту Ясенки, що поблизу польського Жешува.

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Новий рейс Wizz Air зі зупинкою в аеропорті Жешув-Ясенка

Так, авіакомпанія повідомила про старт нового сполучення Рим-Фьюмічіно – Жешув-Ясенка, починаючи з 10 червня 2023 року. Судячи з графіку, кругові рейси будуть виконуватися двічі на тиждень – щовівторка та щосуботи.

Вильоти з Риму заплановані на 18:20 з прибуттям до Ясенка о 20:35. Своєю чергою, назад рейси з Жешува будуть здійснюватися о 21:10 з прибуттям до Риму о 23:35. Вартість квитків починається від 99 злотих в одну сторону.