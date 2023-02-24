Так, ще на початку лютого у Wizz Air заявили про старт рейсу між містами Італії, йдеться про сполучення між Міланом та Катанією. А тепер же стало відомо ще про три нові напрямки, на одному з яких угорський лоукостер літатиме до Єгипту.

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4 нових авіарейси Wizz Air

Жешув (Польща) – Рим Ф’юмічіно (Італія)

(Польща) – (Італія) Вільнюс (Литва) – Малага (Іспанія)

(Литва) – (Іспанія) Відень (Австрія) – Хургада (Єгипет)

(Австрія) – (Єгипет) Мілан Лінате (Італія) – Катанія (Італія)

Три нові рейси Wizz Air / Фото фейсбук Wizz Air

Запуск усіх нових рейсів запланований на березень – вересень 2023 року. Відтак, з Вільнюса до Малаги Wizz Air почне літати з 10 липня два рази на тиждень. Напрямок Рим Ф’юмічіно – Жешув лоукостер почне обслуговувати з 6 червня також два рази на тиждень, а ось з Мілану до Катанії авіакомпанія літатиме щодня, починаючи з 26 березня. Перший рейс до Єгипту Відень – Хургада запланований на 25 вересня (два рази на тиждень).

Де купити квитки

Квитки на нові напрямки уже доступні в продажу, їх можна купити на сайті авіакомпанії. Так, наприклад, переліт з Риму до польського Жешува обійдеться майже у 25 євро в одну сторону.

Рейс Мілан Лінате (Італія) – Катанія (Італія) / Фото фейсбук Wizz Air