Ранее мы писали, что венгерский лоукостер сообщил о запуске трех авиарейсов по Европе и один в Египет. А теперь стало известно об очередном европейском направлении – Wizz Air будет летать из главного аэропорта Рима (Италия) в аэропорт Ясенка, близ польского Жешува.

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Новый рейс Wizz Air с остановкой в аэропорту Жешув-Ясенка

Так, авиакомпания сообщила о старте нового сообщения Рим-Фьюмичино – Жешув-Ясенко, начиная с 10 июня 2023 года. Судя по графику, круговые рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждый вторник и каждую субботу.

Вылеты из Рима запланированы на 18:20 с прибытием в Ясенка в 20:35. В свою очередь, обратно рейсы из Жешува будут совершаться в 21:10 с прибытием в Рим в 23:35. Стоимость билетов начинается от 99 злотых в одну сторону.