Компанія Supernova Airlines працює у сфері вантажних перевезень. Перший рейс доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів "‎Нової пошти" з латвійської Риги до польського Жешува. А після цього пакунки перемістили у вантажівки та відправили в Україну.

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Перший політ авіакомпанії було виконано в кооперації з латвійським перевізником "RAF-Avia". Тепер Supernova Airlines планує літати за цим маршрутом двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга.

Літак Supernova Airlines завантажують посилками / Фото Нової пошти

Доставка посилок – прискорилась

Латвія є основним транзитним пунктом для міжнародних посилок, які прямують до України. До цього "‎Нова пошта" забирала їх фурами і везла через кордони. Але тепер використання літака може прискорити доставку на термін до 36 годин.

Авіакомпанія "‎Нової пошти" Supernova Airlines була створена у 2021 році, а у січні 2023 першою серед українських компаній отримала ліцензію під час повномасштабної війни. Зараз флот Supernova Airlines складається з двох Ан-26. Але для прискорення старту польотів компанія вирішила орендувати ще один авіалайнер у Латвії.