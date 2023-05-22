Два новых рейса из Северной Македонии от Wizz Air

Так, лоукостер добавляет два новых рейса в собственную сеть из Северной Македонии. Улетит в Словению и Люксембург.

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Детали новых рейсов:

Скопье – Любляна (Словения) – с 27 сентября 2023 года – дважды в неделю;

(Словения) – с 27 сентября 2023 года – дважды в неделю; Скопье – Люксембург (Люксембург) – с 18 декабря 2023 года – трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также советуем воспользоваться удобным поисковым агрегатором kiwi.com.

Авиабилеты Скопье - Любляна / Скриншот с сайта

Авиабилеты Скопье – Люксембург / Скриншот с сайта

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