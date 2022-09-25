У Wizz Air оголосили про запуск 14 нових рейсів Європою

Пересуватися Європою стане ще зручніше. Популярний лоукостер Wizz Air анонсував нові напрямки, які сполучать майже 10 країн.

Так, бюджетний угорський авіаперевізник Wizz Air запустить ще 14 нових рейсів. Літаки авіакомпанії курсуватимуть між містами Італії, Албанії, Греції та Англії та іншими європейськими містами, а також Близького сходу.

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У перший рейс з анонсованих напрямків пасажири можуть відправитися уже в грудні 2022 року.

14 нових авіарейсів від Wizz Air

Рим

Рим – Гетеборг (Швеція) з 30 квітня

Рим – Париж Орлі (Франція) з 12 грудня

Рим – Барселона (Іспанія) з 12 грудня

Рим – Порто (Португалія) з 13 грудня

Рим – Валенсія (Іспанія) з 13 грудня

Рим – Севілья (Іспанія) з 29 квітня

Рим – Малага (Іспанія) з 28 квітня

Мілан

Мілан – Єреван (Вірменія) з 10 січня

Мілан – Марса-Алам (Єгипет) з 11 січня

Неаполь

Неаполь – Абу-Дабі (ОАЕ) з 5 грудня

Лондон

Лондон – Бидгощ (Польща) з 13 грудня

Лондон – Лодзь (Польща) з 13 грудня

Афіни

Афіни – Тель-Авів (Ізраїль) з 12 грудня

Афіни – Тирана (Албанія) з 12 грудня