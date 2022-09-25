Так, бюджетный венгерский авиаперевозчик Wizz Air запустит еще 14 новых рейсов. Самолеты авиакомпании будут курсировать между городами Италии, Албании, Греции и Англии и другими европейскими городами, а также Ближнего Востока.

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В первый рейс по анонсированным направлениям пассажиры могут отправиться уже в декабре 2022 года.

14 новых авиарейсов от Wizz Air

Рим

Рим – Гетеборг (Швеция) с 30 апреля

Рим – Париж Орли (Франция) с 12 декабря

Рим – Барселона (Испания) с 12 декабря

Рим – Порто (Португалия) с 13 декабря

Рим – Валенсия (Испания) с 13 декабря

Рим – Севилья (Испания) с 29 апреля

Рим – Малага (Испания) с 28 апреля

Милан

Милан – Ереван (Армения) с 10 января

Милан – Марса-Алам (Египет) с 11 января

Неаполь

Неаполь – Абу-Даби (ОАЭ) с 5 декабря

Лондон

Лондон – Быдгощ (Польша) с 13 декабря

Лондон – Лодзь (Польша) с 13 декабря

Афины

Афины – Тель-Авив (Израиль) с 12 декабря

Афины – Тирана (Албания) с 12 декабря