Так, бюджетный венгерский авиаперевозчик Wizz Air запустит еще 14 новых рейсов. Самолеты авиакомпании будут курсировать между городами Италии, Албании, Греции и Англии и другими европейскими городами, а также Ближнего Востока.
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В первый рейс по анонсированным направлениям пассажиры могут отправиться уже в декабре 2022 года.
14 новых авиарейсов от Wizz Air
Рим
- Рим – Гетеборг (Швеция) с 30 апреля
- Рим – Париж Орли (Франция) с 12 декабря
- Рим – Барселона (Испания) с 12 декабря
- Рим – Порто (Португалия) с 13 декабря
- Рим – Валенсия (Испания) с 13 декабря
- Рим – Севилья (Испания) с 29 апреля
- Рим – Малага (Испания) с 28 апреля
Милан
- Милан – Ереван (Армения) с 10 января
- Милан – Марса-Алам (Египет) с 11 января
Неаполь
- Неаполь – Абу-Даби (ОАЭ) с 5 декабря
Лондон
- Лондон – Быдгощ (Польша) с 13 декабря
- Лондон – Лодзь (Польша) с 13 декабря
Афины
- Афины – Тель-Авив (Израиль) с 12 декабря
- Афины – Тирана (Албания) с 12 декабря