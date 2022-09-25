Так, бюджетний угорський авіаперевізник Wizz Air запустить ще 14 нових рейсів. Літаки авіакомпанії курсуватимуть між містами Італії, Албанії, Греції та Англії та іншими європейськими містами, а також Близького сходу.
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У перший рейс з анонсованих напрямків пасажири можуть відправитися уже в грудні 2022 року.
14 нових авіарейсів від Wizz Air
Рим
- Рим – Гетеборг (Швеція) з 30 квітня
- Рим – Париж Орлі (Франція) з 12 грудня
- Рим – Барселона (Іспанія) з 12 грудня
- Рим – Порто (Португалія) з 13 грудня
- Рим – Валенсія (Іспанія) з 13 грудня
- Рим – Севілья (Іспанія) з 29 квітня
- Рим – Малага (Іспанія) з 28 квітня
Мілан
- Мілан – Єреван (Вірменія) з 10 січня
- Мілан – Марса-Алам (Єгипет) з 11 січня
Неаполь
- Неаполь – Абу-Дабі (ОАЕ) з 5 грудня
Лондон
- Лондон – Бидгощ (Польща) з 13 грудня
- Лондон – Лодзь (Польща) з 13 грудня
Афіни
- Афіни – Тель-Авів (Ізраїль) з 12 грудня
- Афіни – Тирана (Албанія) з 12 грудня