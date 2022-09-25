Так, бюджетний угорський авіаперевізник Wizz Air запустить ще 14 нових рейсів. Літаки авіакомпанії курсуватимуть між містами Італії, Албанії, Греції та Англії та іншими європейськими містами, а також Близького сходу.

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У перший рейс з анонсованих напрямків пасажири можуть відправитися уже в грудні 2022 року.

14 нових авіарейсів від Wizz Air

Рим

  • Рим – Гетеборг (Швеція) з 30 квітня
  • Рим – Париж Орлі (Франція) з 12 грудня
  • Рим – Барселона (Іспанія) з 12 грудня
  • Рим – Порто (Португалія) з 13 грудня
  • Рим – Валенсія (Іспанія) з 13 грудня
  • Рим – Севілья (Іспанія) з 29 квітня
  • Рим – Малага (Іспанія) з 28 квітня

Мілан

  • Мілан – Єреван (Вірменія) з 10 січня
  • Мілан – Марса-Алам (Єгипет) з 11 січня

Неаполь

  • Неаполь – Абу-Дабі (ОАЕ) з 5 грудня

Лондон

  • Лондон – Бидгощ (Польща) з 13 грудня
  • Лондон – Лодзь (Польща) з 13 грудня

Афіни

  • Афіни – Тель-Авів (Ізраїль) з 12 грудня
  • Афіни – Тирана (Албанія) з 12 грудня