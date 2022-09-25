Так, бюджетний угорський авіаперевізник Wizz Air запустить ще 14 нових рейсів. Літаки авіакомпанії курсуватимуть між містами Італії, Албанії, Греції та Англії та іншими європейськими містами, а також Близького сходу.

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У перший рейс з анонсованих напрямків пасажири можуть відправитися уже в грудні 2022 року.

14 нових авіарейсів від Wizz Air

Рим

Рим – Гетеборг (Швеція) з 30 квітня

Рим – Париж Орлі (Франція) з 12 грудня

Рим – Барселона (Іспанія) з 12 грудня

Рим – Порто (Португалія) з 13 грудня

Рим – Валенсія (Іспанія) з 13 грудня

Рим – Севілья (Іспанія) з 29 квітня

Рим – Малага (Іспанія) з 28 квітня

Мілан

Мілан – Єреван (Вірменія) з 10 січня

Мілан – Марса-Алам (Єгипет) з 11 січня

Неаполь

Неаполь – Абу-Дабі (ОАЕ) з 5 грудня

Лондон

Лондон – Бидгощ (Польща) з 13 грудня

Лондон – Лодзь (Польща) з 13 грудня

Афіни

Афіни – Тель-Авів (Ізраїль) з 12 грудня

Афіни – Тирана (Албанія) з 12 грудня

До слова! Не забувайте, що в рамках акції від Wizz Air для українців ще є доступні безкоштовні квитки на низку рейсів. Деталі тут.