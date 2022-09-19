Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air в останній місяць літа виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. У рамках акції можна добратися до різних країн Європи та до Великої Британії.

і ще 7 найцікавіших місць Варшави, які повинен побачити кожен турист

Куди українці ще можуть полетіти безкоштовно

Звісно, безкоштовні квитки на найпопулярніші напрямки закінчилися доволі швидко. Разом з тим, ще є місця на рейсах, що не такі популярні серед українців. Так, громадяни України можу скористатися безкоштовним перельотом між країнами західної і центральної Європи, а також є ще квитки на літаки Wizz Air, що прямують з Великої Британії.

Зауважте! Квитками можна скористатися з 15 вересня по 8 грудня 2022 року.

Умови безкоштовного перельоту від Wizz Air для українців