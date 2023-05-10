Wizz Air відкрив продаж квитків на 9 нових рейсів: куди літатиме

10 травня 2023, 10:31
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Джерело:

Lowcostavia

Угорська авіакомпанія Wizz Air відкриє 9 нових авіасполучень з Польщі. Перевізник вже запустив продаж квитків на нові рейси з п'яти польських міст.

Мовиться про польоти з Варшави, Кракова, Вроцлава, Гданська, Катовіце в міста Іспанії, Данії та Марокко. Детальніше про нові напрямки – читайте далі! 

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Деталі нових рейсів

Запуск усіх рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року:

  • Краків – Валенсія (Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень;
  • Вроцлав – Валенсія (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
  • Вроцлав – Малага (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
  • Гданськ – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень;
  • Гданськ – Тенерифе (Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Гданськ – Аліканте (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
  • Катовіце – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень;
  • Катовіце – Аліканте (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
  • Варшава – Агадир (Марокко) з 4 листопада двічі на тиждень.

Приклад бронювання квитків на рейс Варшава –  Агадир / Скриншот з сайту Wizz Air

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Також можете скористатися зручним пошуком квитків на kiwi.com.

Останні новини Wizz Air:

  • Лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, "європейський" напрям.
  • Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
  • Також авіакомпанія запустить два нові рейси з міста Ясси у Румунії – воно найближче розташоване до столиці Молдови. А також відновить напрямок Абу-Дабі (ОАЕ) – Сохаг (Єгипет).
Автор: Марта Касіянчук