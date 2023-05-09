Тепер після приїзду до літака пасажири виходять з автобуса до спеціальної опалювальної галереї, а далі в комфортних умовах проходять телетрапом у літак. Який це має вигляд – дивіться далі!

Читайте також Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави: деталі напрямку

Аеропорт Рейк'явіка поставив чотири телетрапи з галереями на віддалених стоянках, які не приєднані до термінала. Таке рішення було ухвалено для того, щоб зменшити час перебування пасажирів на відкритому просторі через суворий клімат.

Раніше людям доводилося спочатку вийти на відкритий простір, щоб сісти до автобуса, проїхати кілька сотень метрів, знову вийти, а потім у сильний вітер, мороз або дощ чекати своєї черги, щоб потрапити в салон літака. Тому вирішили зробити умови посадки комфортнішими.

Аеропорт Ісландії запровадив нестандартний спосіб посадки до літака / Фото Keflavik International Airport

Тепер час на відкритому повітрі зменшується, а значить, мандрівники менше мерзнуть і залишаються більш задоволеними.

В аеропорту Гельсінкі з'явиться секонд-хенд

В аеропорту Гельсінкі буде відкрито магазин вживаних речей. Фінська сімейна фірма відкриє перший у світі секонд-хенд, який розміститься в терміналі. Під вивіскою Relove в зоні виходів на посадку з'являться секонд-хенд і кафе, в якому можна буде замовити веганські та безглютенові продукти.

Повідомляється, що в магазині акцент буде зроблений на високоякісний преміальний дизайнерський одяг та аксесуари.