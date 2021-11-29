Вулицями Праги почали курсувати різдвяні трамваї: казкові фото

У столиці Чехії ще з кінця листопада почали активно готуватися до різдвяних свят. Аби покращити настрій та створити казкову атмосферу, вулицями Праги почали курсувати незвичні трамваї.

Дарують чарівний настрій будуть чотири трамваї та автобус, прикрашені гірляндами.

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Вони почали курсувати ще 27 листопада і тішитимуть мешканців та гостей Праги аж до 6 січня. У цей період можна буде побачити:

сучасний трамвай Škoda 15T ForCity прикрашений як зовні, так і усередині. Він уже почав обслуговувати маршрути 9, 12 та 20;

прикрашений як зовні, так і усередині. Він уже почав обслуговувати маршрути 9, 12 та 20; технічний вагон для змащення рейок, прозваний у народі "Мазачкою". Покататися на ньому не вийде, зате можна стежити за подорожжю вагона містом через веб-камеру. Він розпочне роботу з 29 листопада;

для змащення рейок, прозваний у народі "Мазачкою". Покататися на ньому не вийде, зате можна стежити за подорожжю вагона містом через веб-камеру. Він розпочне роботу з 29 листопада; історичний трамвай Ringhoffer, зроблений у 1930 році. Він також розпочне роботу з 3 грудня і обслуговуватиме туристичну лінію 42;

Крім того, комунальники святково прикрасили фунікулер на пагорбі Петршин.

Графік руху різдвяного транспорту на наступні дні можна знайти за посиланням.

У Празі почали курсувати святкові трамваї / Фото Vinegret.cz

Зауважимо, що через погіршення ситуації з коронавірусом чеська влада раніше ввела надзвичайний стан. Його вже запроваджували у країні двічі – навесні та восени 2020 року.