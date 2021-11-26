Про відповідне рішення напередодні повідомили в уряді Чехії. Надзвичайний стан у країні запровадили з 26 листопада, він діятиме щонайменше продовж 30 днів.

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Чому уряд ввів надзвичайний стан

Андрей Бабіш, який виконує обов'язки прем'єр-міністра, зазначив, що раніше уряд погодився з владою, що про надзвичайну ситуацію наразі не мовиться. Втім, певні заходи боротьби з коронавірусом, які розглядає влада, були б неможливими, якщо не ввести надзвичайний стан.

Довідка. Чеське законодавство передбачає, що уряд має негаєно повідомити Палату депутатів про введення у країні надзвичайного стану. Цей орган має повноваження, щоб його скасувати.

Ситуація з коронавірусом у Чехії погіршилася

Від початку листопада показники захворюваності на коронавірус в Чехії різко зросли. У перший день після оголошення надзвичайного стану, 26 листопада, в країні зафіксували 27 717 нових випадків COVID-19. Це – найбільша кількість нових випадків за добу ще від початку пандемії. До того ж, цей показник є понад удвічі більшим, ніж ще минулого тижня. Зазначимо, що у медичних закладах країни наразі перебуває близько 6 000 хворих, стан 895 з них оцінюють як тяжкий.

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