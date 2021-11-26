Про відповідне рішення напередодні повідомили в уряді Чехії. Надзвичайний стан у країні запровадили з 26 листопада, він діятиме щонайменше продовж 30 днів.
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Чому уряд ввів надзвичайний стан
Андрей Бабіш, який виконує обов'язки прем'єр-міністра, зазначив, що раніше уряд погодився з владою, що про надзвичайну ситуацію наразі не мовиться. Втім, певні заходи боротьби з коронавірусом, які розглядає влада, були б неможливими, якщо не ввести надзвичайний стан.
Ситуація з коронавірусом у Чехії погіршилася
Від початку листопада показники захворюваності на коронавірус в Чехії різко зросли. У перший день після оголошення надзвичайного стану, 26 листопада, в країні зафіксували 27 717 нових випадків COVID-19. Це – найбільша кількість нових випадків за добу ще від початку пандемії. До того ж, цей показник є понад удвічі більшим, ніж ще минулого тижня. Зазначимо, що у медичних закладах країни наразі перебуває близько 6 000 хворих, стан 895 з них оцінюють як тяжкий.
На COVID-19 захворів глава держави
- Напередодні чеського президента Мілоша Земана виписали з лікарні, де він провів понад місяць. У 77-річного політика діагностували цироз печінки.
- Втім, за кілька годин після виписки політик отримав позитивний тест на коронавірус. Хоча симптомів хвороби немає, його довелося госпіталізувати знову.