Дарят волшебное настроение четыре трамвая и автобус, украшенные гирляндами.

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Они начали курсировать еще 27 ноября и будут радовать жителей и гостей Праги аж до 6 января. В этот период можно будет увидеть:

современный трамвай Škoda 15T ForCity украшен как снаружи, так и внутри. Он уже начал обслуживать маршруты 9, 12 и 20;

украшен как снаружи, так и внутри. Он уже начал обслуживать маршруты 9, 12 и 20; технический вагон для смазки рельсов, прозванный в народе "Мазачкой". Прокатиться на нем не получится, зато можно следить за путешествием вагона по городу через веб-камеру. Он приступит к работе с 29 ноября;

для смазки рельсов, прозванный в народе "Мазачкой". Прокатиться на нем не получится, зато можно следить за путешествием вагона по городу через веб-камеру. Он приступит к работе с 29 ноября; исторический трамвай Ringhoffer, сделанный в 1930 году. Он также приступит к работе с 3 декабря и будет обслуживать туристическую линию 42;

Кроме того, коммунальщики празднично украсили фуникулер на холме Петршин.

Обратите внимание! График движения рождественского транспорта на следующие дни можно найти по ссылке.

В Праге начали курсировать праздничные трамваи / Фото Vinegret.cz

Заметим, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом чешские власти ранее ввели чрезвычайное положение. Его уже внедряли в стране дважды – весной и осенью 2020 года.