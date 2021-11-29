Дарують чарівний настрій будуть чотири трамваї та автобус, прикрашені гірляндами.

Важливо Двічі емігрували й створили вигідний бізнес в Польщі: як українці вперто йшли до успіху

Вони почали курсувати ще 27 листопада і тішитимуть мешканців та гостей Праги аж до 6 січня. У цей період можна буде побачити:

сучасний трамвай Škoda 15T ForCity прикрашений як зовні, так і усередині. Він уже почав обслуговувати маршрути 9, 12 та 20;

прикрашений як зовні, так і усередині. Він уже почав обслуговувати маршрути 9, 12 та 20; технічний вагон для змащення рейок, прозваний у народі "Мазачкою". Покататися на ньому не вийде, зате можна стежити за подорожжю вагона містом через веб-камеру. Він розпочне роботу з 29 листопада;

для змащення рейок, прозваний у народі "Мазачкою". Покататися на ньому не вийде, зате можна стежити за подорожжю вагона містом через веб-камеру. Він розпочне роботу з 29 листопада; історичний трамвай Ringhoffer, зроблений у 1930 році. Він також розпочне роботу з 3 грудня і обслуговуватиме туристичну лінію 42;

Крім того, комунальники святково прикрасили фунікулер на пагорбі Петршин.

Зверніть увагу! Графік руху різдвяного транспорту на наступні дні можна знайти за посиланням.

У Празі почали курсувати святкові трамваї / Фото Vinegret.cz

Зауважимо, що через погіршення ситуації з коронавірусом чеська влада раніше ввела надзвичайний стан. Його вже запроваджували у країні двічі – навесні та восени 2020 року.