На початку 2021 року в місті з'явилося генеральне консульство України. Воно відкрило для відвідувачів свої двері напередодні, 17 січня.

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Почесне консульство працювало понад 10 років

З огляду на це, почесне консульство, яке відкрили у 2008 році, припинило своє існування. Під його описом у Google Maps вже з'явилася примітка "зачинено назавжди". Установа працювала на вулиці Єдності Народовей. Робота працівників була здебільшого інформаційно-роз'яснювальною.

Довідка. Почесне консульство – особливий статус дипломатичної установи. Почесними консулами переважно стають громадяни країни, в якій воно розташоване, а не іноземці. Це відрізняє їх від послів та консулів.

Посаду почесного консула України у Вроцлаві обіймав 61-річний Ґжеґож Джік – він вже склав свої повноваження. За всіма послугами консульського характеру відтепер сліж звертатися до генконсульства.

Джік є польським підприємцем. У 2013 році він опинився серед сотні найбагатших поляків. Тоді ж заснував фундацію "Україна".



Джік – вже не почесний консул України / Фото "Вікіпедія"

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