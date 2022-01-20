На початку 2021 року в місті з'явилося генеральне консульство України. Воно відкрило для відвідувачів свої двері напередодні, 17 січня.
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Почесне консульство працювало понад 10 років
З огляду на це, почесне консульство, яке відкрили у 2008 році, припинило своє існування. Під його описом у Google Maps вже з'явилася примітка "зачинено назавжди". Установа працювала на вулиці Єдності Народовей. Робота працівників була здебільшого інформаційно-роз'яснювальною.
Посаду почесного консула України у Вроцлаві обіймав 61-річний Ґжеґож Джік – він вже склав свої повноваження. За всіма послугами консульського характеру відтепер сліж звертатися до генконсульства.
- Джік є польським підприємцем. У 2013 році він опинився серед сотні найбагатших поляків. Тоді ж заснував фундацію "Україна".
Джік – вже не почесний консул України / Фото "Вікіпедія"
Генконсульство України у Вроцлаві: останні новини
- Його відкриття ще у жовтні 2021 року анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Згодом влада Вроцлава передала Україні приміщення під цю установу.
- Спочатку генконсульство планували відкрити ще до кінця року. Втім, через ремонтні роботи довелося відкласти початок його роботи.
- 17 січня дипломатична установа запрацювала у тестовому режимі. Там вже навіть встигли оформити першу довідку про реєстрацію новонародженого громадянином України.