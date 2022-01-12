Генконсульство України у Вроцлаві, яке має обслуговувати 4 воєводства, планували відкрити ще минулого року. Проте, затримка сталася через те, що затягнулися ремонтні роботи.

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Коли запрацює дипломатична установа

Нарешті представники консульства повідомили на своїй сторінці у фейсбуці, що дипломатична установа розпочне прийом громадян з 17 січня 2022 року. Наразі робота буде вестися у тестовому режимі.

Через карантинні обмеження майбутніх відвідувачів попросили наперед займати чергу в режимі онлайн. Перед записом слід ознайомитись з переліком необхідних документів.

Нагадуємо, що установа розташована за такою адресою: вулиця Нанкера, 7. Відкриття Генерального консульства України у Вроцлаві актуальне для жителів воєводств:

Великопольського;

Любуського;

Нижньосілезького;

Опольського.

Повний текст публікації Генконсульства України у Вроцлаві

Шановні громадяни України!

З радістю повідомляємо, що з 17 січня 2022 року Генеральне консульство України у Вроцлаві розпочинає прийом громадян у тестовому режимі.

В межах наявних можливостей, на початковому етапі вчинятимуться консульські дії з питань: громадянства, нотаріату, вимог документів.

Категорії консульських послуг будуть поступово розширюватись в залежності від підключення Генконсульства до відповідних державних реєстраційних систем.

Принагідно наголошуємо, що з огляду на карантинні обмеження введені у Польщі, прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом через онлайн-чергу. Перед записом рекомендуємо ознайомитись з переліком необхідних документів за посиланням.