Очільник МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що Генеральне консульство у Вроцлаві розпочне повноцінну роботу до кінця 2021 року.

Важливо Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

Точної дати міністр, на жаль, не зміг озвучити. Однак Кулеба запевнив, що відкриття Генерального консульства України у Вроцлаві вже вийшло на фінішну пряму.

Консульство нарешті отримало приміщення

28 жовтня посол України в Польщі та президент міста Вроцлава підписали офіційний договір про передання в користування приміщення для Генконсульства.

Керівника установи я вже призначив, і до кінця року Генконсульство розпочне повноцінну роботу в інтересах українських громадян і компаній,

– розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що це не остання нова дипломатична установа України, яку планується відкрити найближчим часом.



Підписання угоди мером Вроцлава та послом України / Фото посольства України у Польщі

Зауважимо, що у Вроцлаві проживають понад 100 тисяч українців. Відкриття у польському місті українського консульства допоможе зміцнити відносини між країнами.

На сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

У чому різниця між посольством і консульством

У той час, як посольство займається розв'язанням політичних питань (переговори, збір інформації про країну перебування), консульство: