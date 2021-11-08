Про особливості роботи будівельником в Австрії, зарплату та правила працевлаштування – читайте далі.

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Переваги роботи будівельником

Будівництво залишається однією з найприбутковіших галузей Європи, а різноманітність вакансій в цьому секторі – вражає. До того ж робота є практично для всіх: як для фізичного працівника, так і для будівельного фахівця.

В Австрії існує близько десятка професій, пов'язаних із будівництвом: від звичайного робітника до слюсаря будівельних конструкцій чи електрика. Словом, робота є "на будь-який колір і смак". Крім того, зарплати у цьому секторі є доволі високими.

Скільки заробляє будівельник в Австрії

Середня зарплата в Австрії оцінюється в 3500 – 4000 євро на місяць без відрахування податків та інших утримань. Наприклад, працюючи столяром в цій країні, ви можете очікувати на заробіток приблизно 3000 – 4000 євро. А зарплата муляра або будівельного електрика починається від 3500 євро.

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Недоліки роботи будівельником

Будівельна галузь – не найпростіша, оскільки вона передбачає важку фізичну роботу. Люди на будівництві працюють від 9 до 12 годин. На жаль, у цьому випадку ми не можемо говорити про 8-годинний робочий день. Найчастіше це робота 6 днів на тиждень.

Зверніть увагу! Зазвичай роботодавець надає своїм будівельникам житло на час роботи, однак не варто розраховувати на люксові умови.

Як влаштуватися будівельником в Австрії

Процес прийняття на роботу, попри досить важкі умови праці, максимально спрощений. А найбільше значення мають не освіта, а вміння. Перебувати на території Австрії можна на підставі робочої візи (або, на приклад, студентської).

Працевлаштування на будівництві Австрії практично нічим не відрізняється працевлаштування в інших країнах. Звичайно, бажано знати іноземну мову, аби комфортно комунікувати з іншими працівниками. Однак навіть це не головне.

Найбільше цінуються набутий досвід та навички. У разі працевлаштування за кордоном роботодавець може вимагати додаткові документи, які підтверджують кваліфікацію майбутнього працівника. Усі сертифікати та необхідні документи для роботи мають бути перекладені німецькою мовою.