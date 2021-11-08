Однак, чи виправдовує велика зарплата складність роботи – спробуємо розібратися.
Важливо Українські фільми покажуть на кінофестивалі у Польщі: які стрічки увійшли до програми
Різноманіття будівельних професій в Австрії
Різноманітність вакансій в будівельній галузі дійсно доволі різноманітне. До того ж робота є буквально для всіх: і для фізичного працівника, і для будівельного фахівця. Існує близько десятка професій, пов'язаних із будівництвом, зокрема:
- робітник;
- столяр;
- будівельний електрик;
- слюсар будівельних конструкцій;
- муляр;
- покрівельник.
Як виглядає робота на будівництві
Будівельні роботи є двох видів:
- сезонні – це переважно роботи на відкритому повітрі, будівництво об'єкта має бути завершено протягом певного періоду;
- тимчасові – компанії наймають будівельників на постійній основі, щоб мати перевірених працівників для наступних проєктів.
Час роботи від 9 до 12 годин. На жаль, у цьому випадку ми не можемо говорити про 8-годинний робочий день. Найчастіше це робота 6 днів на тиждень.
Скільки заробляє будівельник в Австрії
Як і в багатьох європейських країнах, в Австрії немає законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Середня зарплата в Австрії оцінюється в 3500 – 4000 євро на місяць без відрахування податків та інших утримань.
Наприклад, працюючи столяром в Австрії, ви можете очікувати на заробіток приблизно 3000 – 4000 євро. З іншого боку, зарплата муляра або будівельного електрика починається від 3500 євро.
Загалом же зарплата залежить від:
- міста або регіону працевлаштування;
- робочого місця;
- досвіду;
- ваших навичок.
Зарплата будівельників в Австрії / Фото Europa jobs
Зауважимо, що у Польщі робітникам будівельної галузі платять від 3 до 10 тисяч злотих на місяць. Тобто приблизно 650 – 2177 євро.