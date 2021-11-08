Однак, чи виправдовує велика зарплата складність роботи – спробуємо розібратися.

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Різноманіття будівельних професій в Австрії

Різноманітність вакансій в будівельній галузі дійсно доволі різноманітне. До того ж робота є буквально для всіх: і для фізичного працівника, і для будівельного фахівця. Існує близько десятка професій, пов'язаних із будівництвом, зокрема:

робітник;

столяр;

будівельний електрик;

слюсар будівельних конструкцій;

муляр;

покрівельник.

Як виглядає робота на будівництві

Будівельні роботи є двох видів:

сезонні – це переважно роботи на відкритому повітрі, будівництво об'єкта має бути завершено протягом певного періоду;

тимчасові – компанії наймають будівельників на постійній основі, щоб мати перевірених працівників для наступних проєктів.

Час роботи від 9 до 12 годин. На жаль, у цьому випадку ми не можемо говорити про 8-годинний робочий день. Найчастіше це робота 6 днів на тиждень.

Зверніть увагу! У разі роботи на будівельному майданчику основним стимулом для іноземного працівника є безкоштовне проживання.

Скільки заробляє будівельник в Австрії

Як і в багатьох європейських країнах, в Австрії немає законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Середня зарплата в Австрії оцінюється в 3500 – 4000 євро на місяць без відрахування податків та інших утримань.

Наприклад, працюючи столяром в Австрії, ви можете очікувати на заробіток приблизно 3000 – 4000 євро. З іншого боку, зарплата муляра або будівельного електрика починається від 3500 євро.

Загалом же зарплата залежить від:

міста або регіону працевлаштування;

робочого місця;

досвіду;

ваших навичок.



Зарплата будівельників в Австрії / Фото Europa jobs

Зауважимо, що у Польщі робітникам будівельної галузі платять від 3 до 10 тисяч злотих на місяць. Тобто приблизно 650 – 2177 євро.