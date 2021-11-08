Об особенностях работы строителем в Австрии, зарплате и правилах трудоустройства – читайте дальше.
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Преимущества работы строителем
Строительство остается одной из самых прибыльных отраслей Европы, а разнообразие вакансий в этом секторе впечатляет. К тому же работа есть практически для всех: как для физического работника, так и для строительного специалиста.
В Австрии существует около десятка профессий, связанных со строительством: от обычного рабочего до слесаря строительных конструкций или электрика. Словом, работа есть "на любой цвет и вкус". Кроме того, зарплаты в этом секторе достаточно высоки.
Сколько зарабатывает строитель в Австрии
Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний. Например, работая столяром в этой стране, вы можете ожидать заработка примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.
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Недостатки работы строителем
Строительная отрасль – не самая простая, поскольку она предполагает тяжелую физическую работу. Люди на строительстве работают от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.
Как устроиться строителем в Австрии
Процесс принятия на работу, несмотря на довольно тяжелые условия труда, очень упрощен. Наибольшее значение имеют не образование, а умения. Находиться на территории Австрии можно на основании рабочей визы (или, например, студенческой).
Трудоустройство на стройке в Австрии практически ничем не отличается трудоустройства в других странах. Конечно, желательно знать иностранный язык, чтобы комфортно общаться с другими работниками. Однако даже это не главное.
Больше всего ценятся приобретенный опыт и навыки. В случае трудоустройства за границей работодатель может потребовать дополнительные документы, подтверждающие квалификацию будущего работника. Все сертификаты и необходимые документы должны быть переведены на немецкий язык.