Об особенностях работы строителем в Австрии, зарплате и правилах трудоустройства – читайте дальше.

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Преимущества работы строителем

Строительство остается одной из самых прибыльных отраслей Европы, а разнообразие вакансий в этом секторе впечатляет. К тому же работа есть практически для всех: как для физического работника, так и для строительного специалиста.

В Австрии существует около десятка профессий, связанных со строительством: от обычного рабочего до слесаря ​​строительных конструкций или электрика. Словом, работа есть "на любой цвет и вкус". Кроме того, зарплаты в этом секторе достаточно высоки.

Сколько зарабатывает строитель в Австрии

Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний. Например, работая столяром в этой стране, вы можете ожидать заработка примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.

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Недостатки работы строителем

Строительная отрасль – не самая простая, поскольку она предполагает тяжелую физическую работу. Люди на строительстве работают от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.

Обратите внимание! Обычно работодатель предоставляет своим строителям жилье на время работы, но не стоит рассчитывать на люксовые условия.

Как устроиться строителем в Австрии

Процесс принятия на работу, несмотря на довольно тяжелые условия труда, очень упрощен. Наибольшее значение имеют не образование, а умения. Находиться на территории Австрии можно на основании рабочей визы (или, например, студенческой).

Трудоустройство на стройке в Австрии практически ничем не отличается трудоустройства в других странах. Конечно, желательно знать иностранный язык, чтобы комфортно общаться с другими работниками. Однако даже это не главное.

Больше всего ценятся приобретенный опыт и навыки. В случае трудоустройства за границей работодатель может потребовать дополнительные документы, подтверждающие квалификацию будущего работника. Все сертификаты и необходимые документы должны быть переведены на немецкий язык.