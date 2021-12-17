Висока кухня та вина: як у Польщі презентували вишукані українські страви
Джерело:Укрінформ
Український смак – це не лише про борщ з пампушками. Саме таку ідею намагалися довести у польській столиці. Вчора, 16 грудня, у Варшаві відбулася презентація високої української кухні та напоїв від українських виробників.
Захід проходив у ресторані Бачевських. Вишукані українські страви до дегустації вин готувалися під керівництвом шеф-кухаря закладу Дмитра Бабака.
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Детальніше про презентацію високої української кухні у Варшаві
До події приєдналися представники дипкорпусу у Польщі, польського гастрономічного бізнесу та торговельних мереж, а також медіа. Також на заході побував Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він висловив сподівання, що згодом українські вина, українські продукти та українські шеф-кухарі посядуть гідне місце на гастрономічній карті Європи та світу. А захід, що відбувся, на його думку, дозволяє популяризувати Україну з найкращого боку і показувати, що нашій державі є чим пишатися і що представляти у світі.
Поєднання українського вина з українськими стравами, яке було організовано у ресторані Бачевських у Варшаві, змінило думку і підхід до українських вин та українських продуктів,
– зауважив Андрій Дещиця.
У Варшаві відбулася презентація української високої кухні та українських вин / Фото "Укрінформ"
Смачні страви доповнювали вина з найкращих українських виноробень:
- "Шабо";
- "Колоніст";
- "Сергія Стаховського";
- "Чізай";
- "Бейкуш";
- "Князя Трубецького".
Ми для них (ред. – гостей) відкрили виробництво вина в Україні, що воно існує, що воно на високому рівні... За таке вино не те що не соромно, а його з гордістю можна представити у будь-якому топресторані Лондона, Парижа чи інших місць Європи,
– висловився власник винних крамниць Botelier у Львові та сомельє з багаторічним стажем Віталій Білинський.
Організатори презентації української кухні у Варшаві наголосили на важливості ведення діалогу між бізнес-середовищами Польщі та представниками українського гастрономічного бізнесу. Адже це дозволить стимулювати гастрономічний туризм та покращення інвестиційного клімату.До речі, у французькому місті Страсбург українці пригощали варениками і борщем на різдвяному ярмарку.
Як у Польщі презентували вишукані українські страви: дивіться відео