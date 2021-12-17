Мероприятие проходило в ресторане Бачевских . Изысканные украинские блюда к дегустации вин готовились под руководством шеф-повара заведения Дмитрия Бабака .

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Подробнее о презентации высокой украинской кухни в Варшаве

К событию присоединились представители дипкорпуса в Польше, польского гастрономического бизнеса и торговых сетей, а также медиа. Также на мероприятии побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица . Он выразил надежду, что вскоре украинские вина, украинские продукты и украинские шеф-повара займут достойное место на гастрономической карте Европы и мира. А состоявшееся событие , по его мнению, позволяет популяризировать Украину с наилучшей стороны и показывать, что нашему государству есть чем гордиться и что представлять в мире.

Сочетание украинского вина с украинскими блюдами, которое было организовано в ресторане Бачевских в Варшаве, изменило мнение и подход к украинским винам и украинским продуктам,

– отметил Андрей Дещица.

В Варшаве состоялась презентация украинской высокой кухни и украинских вин / Фото "Укринформ"

Вкусные блюда дополняли вина из лучших украинских виноделий:

"Шабо";

"Колонист";

"Сергея Стаховського";

"Чизай";

"Бейкуш";

"Князя Трубецкого".

Мы для них (ред. – гостей) открыли производство вина в Украине, что оно существует, что оно на высоком уровне... За такое вино не то что не стыдно, а его с гордостью можно представить в любом топ-ресторане Лондона, Парижа или других мест Европы,

– высказался владелец магазинов вина Botelier во Львове и сомелье с многолетним стажем Виталий Билинский.

Организаторы презентации украинской кухни в Варшаве отметили важность ведения диалога между бизнес-средами Польши и представителями украинского гастрономического бизнеса. Это позволит стимулировать гастрономический туризм и улучшение инвестиционного климата.

Кстати, во французском городе Страсбург украинцы угощали варениками и борщом на рождественской ярмарке.