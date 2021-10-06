Недзельський пояснив, що четверта хвиля коронавірусу в Польщі розвивається не так швидко, як попередні. Хоча кількість випадків при цьому збільшується.

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Ситуація стабільна, але варто носити маски

Втім, зовсім іншим є й рівень госпіталізацій: майже вдвічі меншим, ніж раніше. Наприкінці вересня 2020 року, наприклад, таких випадків було майже 3 000. Натомість у вересні 2021 року – їх лише 1 600, при аналогічній кількості хворих.

Довідка. Раніше у мерії Варшави звернули увагу на те, що 23 із 27 осіб, приєднаних до апаратів ШВЛ у місті, є невакцинованими. Інші 4 пацієнтів мали супутні хвороби або слабкий імунітет.

Тож Недзельський заявив, що посилювати карантин влада наразі не планує. Школи поки що залишатимуться відкритими. Втім, міністр закликав людей дотримуватися соціальної дистанції та повернутися до носіння масок.

Масковий режим у Польщі: що відомо

Суворий масковий режим через коронавірус COVID-19 у Польщі запровадили у жовтні 2020 року. Втім, на початку травня 2021 уряд переглянув цю вимогу.

Згідно з ухваленою постановою, людям у країні дозволили перебувати без масок на відкритому повітрі. Наприклад, на вулиці чи під час прогулянки у парку.

Втім, вимога щодо соціальної дистанції у 1,5 метра залишилася. Водночас мешканців Польщі зобов'язали повністю закривати ніс та рот маскою всередині будівель.

Коронавірус з нами назавжди, – Недзельський

Міністр охорони здоров'я Польщі підкреслив, що COVID-19 – це вірус, який залишиться з людством назавжди. Втім, у якийсь момент він перестане нести таку загрозу, як зараз. Недзельський переконаний, що ситуація владнається, коли смертність та інші показники, пов'язані з коронавірусом, будуть на рівні тих, що й під час грипу.

"У нас зараз понад 100 000 випадків грипу щотижня, а от COVID-19 – 8 000. Попри ці цифри, смертність від грипу є у багато разів меншою", – пояснив чиновник.

Довідка. За даними українського РНБО, станом на 6 жовтня у Польщі підтвердили 2 914 962 випадки коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 75 774 людини.