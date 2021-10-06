Недзельский пояснил, что четвертая волна коронавируса в Польше развивается не так быстро, как предыдущие. Хотя количество случаев при этом увеличивается.
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Ситуация стабильная, но стоит носить маски
Впрочем, совсем другим является и уровень госпитализаций: почти вдвое меньше, чем раньше. В конце сентября 2020 года, например, таких случаев было почти 3 000. Зато в сентябре 2021 – их только 1 600, при аналогичном количестве больных.
Также Недзельский заявил, что усиливать карантин власть пока не планирует. Школы пока остаются открытыми. Впрочем, министр призвал людей соблюдать социальную дистанцию и вернуться к ношению масок.
Масочный режим в Польше: что известно
- Жесткий масочный режим через коронавирус COVID-19 в Польше ввели в октябре 2020 года. Впрочем, в начале мая 2021 года правительство пересмотрело это требование.
- Согласно принятому постановлению, людям в стране позволили находиться без масок на открытом воздухе. Например, на улице или во время прогулки в парке.
- Впрочем, требование о социальной дистанции в 1,5 метра осталась. В то же время жителей Польши обязали полностью закрывать нос и рот маской внутри зданий.
Коронавирус с нами навсегда, – Недзельский
Министр здравоохранения Польши подчеркнул, что COVID-19 – это вирус, который останется с человечеством навсегда. Впрочем, в какой-то момент он перестанет нести такую угрозу, как сейчас. Недзельский убежден, что ситуация образуется, когда смертность и другие показатели, связанные с коронавирусом, будут на уровне тех, что и во время гриппа.
"У нас сейчас более 100 000 случаев гриппа еженедельно, а вот COVID-19 – 8 000. Несмотря на эти цифры, смертность от гриппа является во много раз меньше", – пояснил чиновник.