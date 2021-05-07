В документі зазначено, що перебувати на свіжому повітрі без маски можна з середини травня. Але люди надалі зобов'язані зберігати безпечну дистанцію у 1,5 метра.
Дізнавайтеся також Відома мережа в Польщі продаватиме антигенні тести на коронавірус: відколи та за якою вартістю
Про що йдеться у постанові
Рішення уряду буде чинним з 15 травня по 5 червня 2021 року. Тобто, у цей період жителі Польщі можуть пересуватися вулицями, площами, парками та скверами без масок. Після 5 червня уряд перегляне можливість продовження цього терміну, зважаючи на ситуацію з кількістю нових захворювань.
Втім, носіння масок продовжує бути обов'язковим у таких місцях:
- в громадських будівлях та транспорті;
- на площах;
- на цвинтарях;
- на набережних і бульварах;
- на автостоянках;
- на робочих місцях, якщо в кімнаті перебуває двоє і більше осіб (керівники підприємств мають право коригувати цю умову, зважаючи на індивідуальні потреби компанії);
- на ринках і у закладах торгівлі;
- у закладах обслуговування населення (лабораторії, банки тощо).
Загалом від носіння масок у Польщі є звільненими такі категорії населення:
- водії мотоциклів і пасажири;
- діти до 5 років;
- школярі, які складають екзамени;
- особи, які мають порушення психіки або розвитку, важкі неврологічні та респіраторні захворювання, проблеми з системами кровообігу та дихання.
У Польщі дозволили перебувати на вулицях без маски / Фото Unsplash