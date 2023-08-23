Економлять на пільгах: як Чехія зменшила допомогу для українських біженців

У липні Чехія значно скоротила допомогу для українців. Фінансова допомога відчутно зменшилась, а безплатне житло тепер доступне не для всіх.

Ця жорстка економія призвела до того, що видатки бюджету Чехії на біженців скоротились на третину. Скільки коштів заощадила країна, коли змінила допомогу для українців – далі в матеріалі.

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Заощадили на українцях

Чеський уряд звітував, що у червні 2023 року держава витратила на гуманітарну допомогу українцям та гранти солідарності (виплати для чехів, які приймають біженців) майже 71 мільйон євро. А вже в липні, коли допомогу українцям зменшили, Чехія витратила всього 46 мільйонів.

Така економія пов'язана з законом Lex Ukrajina, який погіршив умови перебування для українців у Чехії. Уряд країни вдався до такого радикального кроку заради жорсткої економії.

За словами міністра праці Чехії Маріана Юречка, деякі українські біженці навіть вирішили покинути країну через зміну умов перебування. Деякі з них поїхали до інших держав Європи, а деякі – повернулись в Україну. А ще частина українців працевлаштувалися в Чехії, щоб заробляти більше і мати змогу орендувати житло.

За даними Чеського бюро праці, у липні працевлаштували майже 110 тисяч біженців із тимчасовим захистом (загалом у державі зареєстровано 325 742 українці).

Чехія готова платити українцям за повернення додому

цього літа Чехія змінила правила перебування і допомоги для українців. Найбільше проблем виникає з виселенням із безплатного житла та скороченням виплат.

У країні створять програму для українських біженців, які хочуть повернутися додому. Зараз уряд Чехії визначається, яку саме підтримку вони зможуть гарантувати. Ця програма буде розрахована на надання допомоги та відшкодування частини витрат для біженців, які хочуть повернутися в Україну. Про можливі суми компенсацій поки не говорять.

Відповідна поправка внесена до закону про захист українців, відомого як Lex Ukrajina.