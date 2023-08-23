Эта жесткая экономия привела к тому, что расходы бюджета Чехии на беженцев сократились на треть. Сколько средств сэкономила страна, когда сменила помощь для украинцев – дальше в материале.

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Сэкономили на украинцах

Чешское правительство отчитывалось, что в июне 2023 года государство потратило на гуманитарную помощь украинцам и гранты солидарности (выплаты для чехов, принимающих беженцев) почти 71 миллион евро. А уже в июле, когда помощь украинцам уменьшили, Чехия потратила всего 46 миллионов.

Такая экономия связана с законом Lex Ukrajina, ухудшившим условия пребывания для украинцев в Чехии. Правительство страны прибегло к такому радикальному шагу ради жесткой экономии.

По словам министра труда Чехии Мариана Юречко, некоторые украинские беженцы даже решили покинуть страну из-за изменения условий пребывания. Некоторые из них поехали в другие государства Европы, а некоторые – вернулись в Украину. А еще часть украинцев трудоустроилась в Чехии, чтобы зарабатывать больше и иметь возможность арендовать жилье.

По данным Чешского бюро труда, в июле трудоустроили почти 110 тысяч беженцев с временной защитой (в общей сложности в государстве зарегистрировано 325 742 украинца).

Напомним, этим летом Чехия сменила правила пребывания и помощи украинцам. Больше всего проблем возникает с выселением из бесплатного жилья и сокращением выплат.

Чехия готова платить украинцам за возвращение домой

В стране создадут программу для украинских беженцев, которые хотят вернуться домой. Сейчас правительство Чехии определяется, какую поддержку они смогут гарантировать. Эта программа будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для беженцев, желающих вернуться в Украину. О возможных суммах компенсаций пока не говорят.

Соответствующая поправка внесена в закон о защите украинцев, известный как Lex Ukrajina.