Чи викладатимуть українську у Вільнюському університеті: посол обговорив співпрацю
Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський приїхав до Вільнюсу з дипломатичним візитом. Так, він обговорив перспективи співпраці з Вільнюським університетом.
Дипломат зустрівся з деканом філологічного факультету ВУ, професоркою Інесою Шешкаускєнє. Захід провели у приміщенні аудиторії імені Тараса Шевченка, яку відкрили у 2006 році).
Варте уваги Міжнародні перекази стануть ще доступнішими: в Україні запрацює нова платіжна система
Деталі перемовин
До бесіди також приєдналися доценти філологічного факультету ВУ Павло Лаврінець та Олена Коніцкая. У межах зустрічі сторони обговорили можливість співпраці між факультетами філології Вільнюського університету та вищими навчальними закладами України. Йшлося про:
- обмін делегаціями вчителів;
- реалізацію різноманітних двосторонніх проєктів;
- проведення семінарів (зокрема у форматі онлайн) з метою поглиблення та розширення професійного досвіду.
Крім того, сторони обговорили перспективу викладання української мови на факультеті. Результати перемовин наразі невідомі.
Українська символіка в аудиторії імені Тараса Шевченка / Фото Посольство України у Литовській Республіці
Теж цікаво У Румунії проводять конкурс на кращого вчителя української мовиДовідка: Вільнюський університет – найдавніший і найбільший вищий навчальний заклад Литви. Він охоплює: 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких центрів, найстарішу в Литві бібліотеку, 3 університетські лікарні, астрономічну обсерваторію, ботанічний сад, обчислювальний центр і костел. Станом на 1 січня 2005 року в університеті навчалося 22 618 студентів.