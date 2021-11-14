Чи викладатимуть українську у Вільнюському університеті: посол обговорив співпрацю

14 листопада 2021 , 21:27
Читать новость на русском

Джерело:

Посольство України у Литовській Республіці

Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський приїхав до Вільнюсу з дипломатичним візитом. Так, він обговорив перспективи співпраці з Вільнюським університетом.

Дипломат зустрівся з деканом філологічного факультету ВУ, професоркою Інесою Шешкаускєнє. Захід провели у приміщенні аудиторії імені Тараса Шевченка, яку відкрили у 2006 році).

Варте уваги Міжнародні перекази стануть ще доступнішими: в Україні запрацює нова платіжна система

Деталі перемовин

До бесіди також приєдналися доценти філологічного факультету ВУ Павло Лаврінець та Олена Коніцкая. У межах зустрічі сторони обговорили можливість співпраці між факультетами філології Вільнюського університету та вищими навчальними закладами України. Йшлося про:

  • обмін делегаціями вчителів;
  • реалізацію різноманітних двосторонніх проєктів;
  • проведення семінарів (зокрема у форматі онлайн) з метою поглиблення та розширення професійного досвіду.

Крім того, сторони обговорили перспективу викладання української мови на факультеті. Результати перемовин наразі невідомі.

Українська символіка в аудиторії імені Тараса Шевченка / Фото Посольство України у Литовській Республіці

Теж цікаво У Румунії проводять конкурс на кращого вчителя української мови

Довідка: Вільнюський університет – найдавніший і найбільший вищий навчальний заклад Литви. Він охоплює: 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких центрів, найстарішу в Литві бібліотеку, 3 університетські лікарні, астрономічну обсерваторію, ботанічний сад, обчислювальний центр і костел. Станом на 1 січня 2005 року в університеті навчалося 22 618 студентів. 
Автор: Ірина Буртик