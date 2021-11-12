У конкурсі розіграють 25 призів – інтерактивних пакетів, до яких входять ноутбуки, відеопроєктори та інтерактивні дошки. Перевагу матимуть вчителі, які викладають у секціях з викладанням рідної української мови та літератури.

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Як взяти участь

Охочі взяти участь у конкурсі повинні подати до однієї з повітових філій СУР коротке резюме. У ньому, окрім загальних даних про учасника, потрібно вказати:

результати, отримані у професійній сфері за останні два роки діяльності;

інформацію щодо участі вчителя з учнями у культурно-освітніх заходах (конкурсах, олімпіадах, фестивалях, проєктах тощо), проведених СУР;

інформацію про співпрацю з організацією.

Подати заявку на участь можна до 15 листопада. Переможців оголосять 20 листопада 2021 року.

Повний текст публікації СУР: