У конкурсі розіграють 25 призів – інтерактивних пакетів, до яких входять ноутбуки, відеопроєктори та інтерактивні дошки. Перевагу матимуть вчителі, які викладають у секціях з викладанням рідної української мови та літератури.
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Як взяти участь
Охочі взяти участь у конкурсі повинні подати до однієї з повітових філій СУР коротке резюме. У ньому, окрім загальних даних про учасника, потрібно вказати:
- результати, отримані у професійній сфері за останні два роки діяльності;
- інформацію щодо участі вчителя з учнями у культурно-освітніх заходах (конкурсах, олімпіадах, фестивалях, проєктах тощо), проведених СУР;
- інформацію про співпрацю з організацією.
Подати заявку на участь можна до 15 листопада. Переможців оголосять 20 листопада 2021 року.
Повний текст публікації СУР:
У конкурсі можуть брати участь вчителі української мови та літератури (а також вихователі) шкіл з українською мовою викладання. У процесі відбору перевагу матимуть вчителі, які викладають у секціях з викладанням рідної української мови та літератури.
Усі бажаючі взяти участь у конкурсі повинні до 15 листопада 2021 року подати до однієї з повітових філій СУР коротке резюме, в якому, крім загальних даних учасника, також буду зазначені: 1. Результати, отримані в професійному плані за останні 2 (два) роки діяльності (2019/2020 та 2020/2021); 2. Інформація щодо участі з учнями у культурно-освітніх заходах (шкільних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, таборах, освітніх проєктах тощо), проведених СУР; 3. Співпраця з СУР.
У конкурсі розігруються 25 призів – інтерактивних пакетів, що складаються з інтерактивної дошки, відеопроектора та ноутбука. Переможці будуть оголошені 20 листопада 2021 року.
Бажаємо успіху учасникам!