Дипломат зустрівся з деканом філологічного факультету ВУ, професоркою Інесою Шешкаускєнє. Захід провели у приміщенні аудиторії імені Тараса Шевченка, яку відкрили у 2006 році).

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Деталі перемовин

До бесіди також приєдналися доценти філологічного факультету ВУ Павло Лаврінець та Олена Коніцкая. У межах зустрічі сторони обговорили можливість співпраці між факультетами філології Вільнюського університету та вищими навчальними закладами України. Йшлося про:

обмін делегаціями вчителів;

реалізацію різноманітних двосторонніх проєктів;

проведення семінарів (зокрема у форматі онлайн) з метою поглиблення та розширення професійного досвіду.

Крім того, сторони обговорили перспективу викладання української мови на факультеті. Результати перемовин наразі невідомі.

Українська символіка в аудиторії імені Тараса Шевченка / Фото Посольство України у Литовській Республіці

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Довідка: Вільнюський університет – найдавніший і найбільший вищий навчальний заклад Литви. Він охоплює: 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких центрів, найстарішу в Литві бібліотеку, 3 університетські лікарні, астрономічну обсерваторію, ботанічний сад, обчислювальний центр і костел. Станом на 1 січня 2005 року в університеті навчалося 22 618 студентів.