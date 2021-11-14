Дипломат встретился с деканом филологического факультета ВУ, профессором Инессой Шешкаускене. Мероприятие провели в помещении аудитории имени Тараса Шевченко, открытой в 2006 году).
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Детали переговоров
К беседе также присоединились доценты филологического факультета ВУ Павел Лавринец и Елена Коницкая. В рамках встречи стороны обсудили возможность сотрудничества между факультетами филологии Вильнюсского университета и высшими учебными заведениями Украины. Речь шла о:
- обмене делегациями учителей;
- реализации разнообразных двусторонних проектов;
- проведении семинаров (в том числе в формате онлайн) с целью углубления и расширения профессионального опыта.
Кроме того, стороны обсудили перспективу преподавания украинского языка на факультете. Результаты переговоров пока неизвестны.
Украинская символика в аудитории имени Тараса Шевченко / Фото Посольство Украины в Литовской Республике
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