Дипломат встретился с деканом филологического факультета ВУ, профессором Инессой Шешкаускене. Мероприятие провели в помещении аудитории имени Тараса Шевченко, открытой в 2006 году).

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Детали переговоров

К беседе также присоединились доценты филологического факультета ВУ Павел Лавринец и Елена Коницкая. В рамках встречи стороны обсудили возможность сотрудничества между факультетами филологии Вильнюсского университета и высшими учебными заведениями Украины. Речь шла о:

обмене делегациями учителей;

реализации разнообразных двусторонних проектов;

проведении семинаров (в том числе в формате онлайн) с целью углубления и расширения профессионального опыта.

Кроме того, стороны обсудили перспективу преподавания украинского языка на факультете. Результаты переговоров пока неизвестны.

Украинская символика в аудитории имени Тараса Шевченко / Фото Посольство Украины в Литовской Республике

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Справка: Вильнюсский университет – самое давнее и самое большое высшее учебное заведение Литвы. Он охватывает: 12 факультетов, 8 институтов, 10 исследовательских центров, старейшую в Литве библиотеку, 3 университетские больницы, астрономическую обсерваторию, ботанический сад, вычислительный центр и костел. По состоянию на 1 января 2005 года в университете обучалось 22 618 студентов.