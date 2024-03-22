Але останнім часом політики розглядають можливість відновлення авіасполучення з Україною. Експерти визначили ймовірність, коли пасажири зможуть літати з України в найближчому майбутньому.

Читайте також Зелена карта для виїзду за кордон: основні нюанси, про які слід знати кожному водію

Дискусії тривають ще з 2022 року

У дискусіях, починаючи з 2022 року, тривають розмови про потенційне відкриття українських аеропортів для цивільної авіації. Експерти визначили Ужгород, Львів та Бориспіль як потенційні варіанти для цієї ініціативи.

Важливою подією у липні 2023 року став візит до України делегації провідної європейської лоукост-авіакомпанії Ryanair. Під час візиту генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі висловив готовність авіакомпанії запустити численні маршрути з аеропортів "Бориспіль", "Львів" та "Одеса". Ryanair висловив готовність направити літаки в Україну протягом 5 днів, якщо Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) визнає повітряний простір України безпечним.

Попри ці переговори, наразі жоден з українських аеропортів не відновив роботу, а авіакомпанії ще не повернули літаки в країну.

Захистити аеропорти могли б потужні системи ППО

Російська агресія проти України розпочалася ще 2014 року. У той рік проросійські сили буквально стерли з землі аеропорти в Луганську та Донецьку, а аеропорт Маріуполь не відновив роботу, оскільки був близько до лінії фронту.

Проте, інтенсивність війни до 2022 року перебувала більшість часу на низькому рівні. Ракети не літали над усією територією України, і аеропорти, що були далеко від лінії фронту, приймали літаки. З 2022 року інтенсивність війни стала високою, і в Україні не залишилося жодного місця, яке було б на 100% захищене від російських дронів і ракет.

Коли в Україні полетять пасажирські літаки / Фото Unsplash

У такій ситуації запускати якийсь аеропорт – одразу наразити на його ризик, оскільки аеродром стане однією з основних цілей для Росії. І після ракетної атаки російські пропагандисти завжди знайдуть виправдання, наприклад, заявивши, що нібито перевозили солдатів НАТО або боєприпаси.

Захистити аеропорти можуть сучасні та потужні системи протиповітряної оборони. Але чи логічно розміщувати їх біля цивільного аеропорту, коли таких систем не вистачає для прикриття сил оборони України на лінії фронту та мирних міст України?

– пише avianews.com.

Фінансові ризики для власників літаків дуже високі

Напередодні вторгнення західні лізингові компанії почали вводити обмеження на польоти в Україну.

Ціна на найпоширеніші пасажирські літаки в Україні, такі як Boeing 737 або Airbus A320, може злетіти до 100 мільйонів доларів за літак. Це створює значний фінансовий ризик для власників у разі будь-яких нещасних випадків, пов'язаних з літаком.

Тривожним явищем є те, що численні цивільні літаки наразі застрягли в українських аеропортах, а їхня евакуація виявилася майже неможливим завданням. Повідомляється, що за останні два роки в Києві застрягли 3 літаки авіакомпанії "Wizz Air", які не можуть виконувати міжнародні рейси.

Літак Wizz Air в аеропорту "Київ" / Фото Unsplash

Тому у нинішній ситуації відновлення авіасполучення в Україні не можна чекати до припинення війни чи зниження її інтенсивності. Наразі пасажирам залишається користуватися залізницею та аеропортами сусідніх країн.