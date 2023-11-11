Про такі наміри заявили як лоукостери, так і "звичайні" авіаперевізники. Очевидно, що відновлення польотів буде можливим лише після війни, але часу на відновлення польотів знадобиться небагато. Про це розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Читайте також Замість ілюмінатора глуха стінка: які місця не вибирати у літаку Ryanair, щоб не розчаруватися

Коли авіакомпанії повернуться в Україну

Низка великих авіакомпаній готові повернутися з польотами на український ринок, зокрема, через найбільший аеропорт країни "Бориспіль". У зв'язку з тим, що авіаперевізники висловлюють зацікавленість до роботи в Україні, часу на відновлення після перемоги піде не так багато.

Дубревський додав, що "Бориспіль" повністю обладнаний і готовий швидко відновити роботу, обслуговування пасажирів і авіалайнерів після війни.

Деякі авіакомпанії заявляють про свої наміри повернутися на український ринок авіаперевезень. Це свідчить про потенційну готовність відновити польоти в Україну та сприяти розвитку авіаційного сектору країни,

– сказав він.

Гендиректор аеропорту також зазначив, що готовність перевізників повернутися є не теоретичною, а фактичною. Оскільки чимало авіакомпаній вже відкрито заявили про подібні сценарії.

Які компанії вже готові літати до України

Публічно заявили про готовність працювати в Україні як лоукостери, так і великі авіакомпанії. Зокрема:

Ryanair (Ірландія);

LOT (Польща);

Turkish Airlines (Туреччина);

Air Baltic (Латвія);

SkyUp (Україна);

Lufthansa (Німеччина).

Ryanair в українському аеропорту "Бориспіль" / Фото UnSplash

Коли дозволять авіаперельоти в Україні

Приблизних дат відновлення авіасполучення в Україні поки немає. Так, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат чітко заявив, що наразі всі українські аеродроми "оперативні" і перебувають у підпорядкуванні військових.

Ігнат підкреслив, що Україні потрібне авіасполучення. Зокрема, висувається можливість спільного використання українських аеродромів, як військових, так і цивільних. Однак, це питання стане актуальним лише тоді, коли в Україні настане мирне життя.