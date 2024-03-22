Но в последнее время политики рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Украиной. Эксперты определили вероятность, когда пассажиры смогут летать из Украины в ближайшем будущем.

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Дискуссии продолжаются еще с 2022 года

В дискуссиях, начиная с 2022 года, продолжаются разговоры о потенциальном открытии украинских аэропортов для гражданской авиации. Эксперты определили Ужгород, Львов и Борисполь как потенциальные варианты для этой инициативы.

Важным событием в июле 2023 года стал визит в Украину делегации ведущей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair. Во время визита генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири выразил готовность авиакомпании запустить многочисленные маршруты из аэропортов "Борисполь", "Львов" и "Одесса". Ryanair выразил готовность направить самолеты в Украину в течение 5 дней, если Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признает воздушное пространство Украины безопасным.

Несмотря на эти переговоры, пока ни один из украинских аэропортов не возобновил работу, а авиакомпании еще не вернули самолеты в страну.

Защитить аэропорты могли бы мощные системы ПВО

Российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году. В тот год пророссийские силы буквально стерли с земли аэропорты в Луганске и Донецке, а аэропорт Мариуполь не возобновил работу, поскольку был близко к линии фронта.

Однако, интенсивность войны до 2022 года находилась большую часть времени на низком уровне. Ракеты не летали над всей территорией Украины, и аэропорты, которые были далеко от линии фронта, принимали самолеты. С 2022 года интенсивность войны стала высокой, и в Украине не осталось ни одного места, которое было бы на 100% защищено от российских дронов и ракет.

Когда в Украине полетят пассажирские самолеты / Фото Unsplash

В такой ситуации запускать какой-то аэропорт – сразу подвергнуть его риску, поскольку аэродром станет одной из основных целей для России. И после ракетной атаки российские пропагандисты всегда найдут оправдание, например, заявив, что якобы перевозили солдат НАТО или боеприпасы.

Защитить аэропорты могут современные и мощные системы противовоздушной обороны. Но логично ли размещать их возле гражданского аэропорта, когда таких систем не хватает для прикрытия сил обороны Украины на линии фронта и мирных городов Украины?

– пишет avianews.com.

Финансовые риски для владельцев самолетов очень высоки

Накануне вторжения западные лизинговые компании начали вводить ограничения на полеты в Украину.

Цена на самые распространенные пассажирские самолеты в Украине, такие как Boeing 737 или Airbus A320, может взлететь до 100 миллионов долларов за самолет. Это создает значительный финансовый риск для владельцев в случае любых несчастных случаев, связанных с самолетом.

Тревожным явлением является то, что многочисленные гражданские самолеты пока застряли в украинских аэропортах, а их эвакуация оказалась почти невозможной задачей. Сообщается, что за последние два года в Киеве застряли 3 самолета авиакомпании "Wizz Air", которые не могут выполнять международные рейсы.

Самолет Wizz Air в аэропорту "Киев" / Фото Unsplash

Поэтому в нынешней ситуации восстановления авиасообщения в Украине нельзя ждать до прекращения войны или снижения ее интенсивности. Сейчас пассажирам остается пользоваться железной дорогой и аэропортами соседних стран.