Велику китайську стіну пошкодили екскаватором: підозрювані хотіли "скоротити шлях"

Нещодавно влада Китаю затримала двох осіб, підозрюваних у завданні значної шкоди частині відомої Великої китайської стіни. Інцидент стався в північній провінції Шаньсі й включав використання екскаватора.

Велику китайську стіну пошкодили екскаватором

Місцева влада заявила, що 24 серпня вони отримали повідомлення про те, що в містечку Янцяньхе утворилася щілина у стіні. На місце події було відправлено поліцію для встановлення деталей.

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Після ретельного розслідування поліція виявила, що 38-річний чоловік і 55-річна жінка вдалися до використання екскаватора, щоб з силою пробити стіну і створити короткий шлях для проходу. Це призвело до значного та незворотного пошкодження цілісності цієї частини споруди.

Поліція повідомила, що розслідування триває.

На цьому зображенні показано пошкодження, якого, ймовірно, завдали китайській пам'ятці дві особи / Фото Бюро громадської безпеки Youyu

Ця територія, відома як 32-га Велика стіна, є однією з уцілілих повних стін і сторожових веж часів династії Мін (1368 – 1644). У 1987 році Велика стіна була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Флоренції заарештували туристів за графіті на архітектурній пам'ятці

Від туристів-вандалів постраждала ще одна історична пам'ятка Італії. Цього разу жертвою некультурних студентів став Коридор Вазарі у Флоренції. На стіну 460-річного Коридору Вазарі, який веде до галереї Уффіці, рано вранці нанесли графіті. Підозрюваних швидко затримала поліція. Хто вони і як пояснили свій вчинок – читайте за посиланням.