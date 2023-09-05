Большую китайскую стену повредили экскаватором

Местные власти заявили, что 24 августа они получили сообщение о том, что в городке Янцяньхе образовалась щель в стене. На место происшествия была отправлена полиция для установки деталей.

Смотрите также Черногория с высоты: в Которе появилась живописная канатная дорога

После тщательного расследования полиция обнаружила, что 38-летний мужчина и 55-летняя женщина прибегли к использованию экскаватора, чтобы с силой пробить стену и создать короткий путь для прохода. Это привело к значительному и необратимому повреждению целостности этой части постройки.

Полиция сообщила, что расследование продолжается.

На этом изображении показаны повреждения, которые, вероятно, нанесли китайскому памятнику два человека / Фото Бюро общественной безопасности Youyu

Эта территория, известная как 32-я Большая стена, является одной из уцелевших полных стен и сторожевых башен времен династии Мин (1368 – 1644). В 1987 году Большая стена была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во Флоренции арестовали туристов по граффити на архитектурном памятнике

От туристов-вандалов пострадал еще один исторический памятник Италии. На этот раз жертвой некультурных студентов стал Коридор Вазари во Флоренции. На стену 460-летнего Коридора Вазари, ведущего в галерею Уффици, рано утром нанесли граффити. Подозреваемых быстро задержала полиция. Кто они и как объяснили свой поступок – читайте по ссылке.