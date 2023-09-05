Большую китайскую стену повредили экскаватором
Местные власти заявили, что 24 августа они получили сообщение о том, что в городке Янцяньхе образовалась щель в стене. На место происшествия была отправлена полиция для установки деталей.
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После тщательного расследования полиция обнаружила, что 38-летний мужчина и 55-летняя женщина прибегли к использованию экскаватора, чтобы с силой пробить стену и создать короткий путь для прохода. Это привело к значительному и необратимому повреждению целостности этой части постройки.
Полиция сообщила, что расследование продолжается.
На этом изображении показаны повреждения, которые, вероятно, нанесли китайскому памятнику два человека / Фото Бюро общественной безопасности Youyu
Эта территория, известная как 32-я Большая стена, является одной из уцелевших полных стен и сторожевых башен времен династии Мин (1368 – 1644). В 1987 году Большая стена была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во Флоренции арестовали туристов по граффити на архитектурном памятнике
От туристов-вандалов пострадал еще один исторический памятник Италии. На этот раз жертвой некультурных студентов стал Коридор Вазари во Флоренции.
На стену 460-летнего Коридора Вазари, ведущего в галерею Уффици, рано утром нанесли граффити. Подозреваемых быстро задержала полиция. Кто они и как объяснили свой поступок – читайте по ссылке.
Туристка вырезала сердце на Пизанской башне в Италии.
Одним из последних возмутительных поступков стал этот: туристка вырезала сердце на Пизанской башне. Для этого она использовала свой острый браслет. 19-летнюю француженку задержала итальянская полиция. Девушка уверяет, что не задумывала ничего плохого, только таким образом хотела признаться своему парню в любви.
Теперь девушке предъявляют обвинения в нанесении значительного ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение. Ей грозит штраф в размере около 2 000 евро или, по самому худшему сценарию, один год лишения свободы.
В Испании молодых британцев наказали за "балконное" нарушение
Четверо молодых парней из Британии получили огромные штрафы. В испанском Магалуфе они нарушили один из самых больших запретов – прыгали с балконов отеля в бассейн.
Молодые люди залезли на балконы, перелезали с одного на другой, а потом прыгали с высоты в воду. К ним присоединился еще один турист из Швеции, которого также оштрафовали на 36 тысяч евро. Всех нарушителей выгнали из гостиниц и с ними уже разбиралась полиция.