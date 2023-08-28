На стіну 460-річного Коридору Вазарі, який веде до галереї Уффіці, рано вранці нанесли графіті. Підозрюваних швидко затримала поліція. Хто вони і як пояснили свій вчинок – читайте далі.

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Футбольне графіті на культурній пам'ятці

Місцева поліція заарештувала двох німецьких студентів, яких підозрюють в акті вандалізму. Вони приїхали на відпочинок до Флоренції разом із великою групою товаришів – футбольних фанатів. Компанія орендувала житло у центрі італійського міста.

Карабінери Флоренції проаналізували відео з камер спостереження і швидко змогли встановити порушників. Під час обшуків у квартирі, де мешкали підозрювані, знайшли два балончики із фарбою та забруднений одяг. Виявилось, що графіті пов'язане із мюнхенською футбольною командою.

Міністерство культури Італії оцінило вартість ремонтних робіт приблизно у 10 тисяч євро. Напис виводитимуть під цілодобовим наглядом озброєної охорони.

Проте директор галереї Уффіці Ейке Шмідт вимагає для вандалів жорсткішого покарання. Він вважає, що за пошкодження будь-якого культурного об'єкта потрібно не штрафувати порушників, а ув'язнювати їх.

Коридор Вазарі – це культурна пам'ятка Флоренції. Він був побудований італійським художником і архітектором епохи Відродження Джорджіо Вазарі у 1565 році. Його задумали як таємний критий прохід для тодішнього лідера династії Медічі Козімо I. Коридор Вазарі закрили для відвідувачів у 2016 році через проблеми з евакуаційними виходами. Але з 2019 року ведуть роботи, щоб знову його відкрити.

Культура Італії страждає від туристів

Влада країни щосили намагається захистити історичні пам'ятки від нахабних туристів. Найбільше від таких порушень страждає легендарний Колізей. Чого тільки не робили вандали в Італії: купалися у фонтанах, писали свої імена на стінах історичних споруд та навіть каталися на Maserati Іспанськими сходами в Римі.

Одним з останніх обурливих вчинків став цей: туристка вирізала серце на Пізанській вежі. Для цього вона використала свій гострий браслет. 19-річну француженку затримала італійська поліція. Дівчина запевняє, що не задумувала нічого поганого, лише таким чином хотіла зізнатися своєму хлопцеві в коханні.

Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.