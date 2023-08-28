На стіну 460-річного Коридору Вазарі, який веде до галереї Уффіці, рано вранці нанесли графіті. Підозрюваних швидко затримала поліція. Хто вони і як пояснили свій вчинок – читайте далі.
До теми Флоренція обмежила короткострокову оренду житла в центрі: винні туристи
Футбольне графіті на культурній пам'ятці
Місцева поліція заарештувала двох німецьких студентів, яких підозрюють в акті вандалізму. Вони приїхали на відпочинок до Флоренції разом із великою групою товаришів – футбольних фанатів. Компанія орендувала житло у центрі італійського міста.
Карабінери Флоренції проаналізували відео з камер спостереження і швидко змогли встановити порушників. Під час обшуків у квартирі, де мешкали підозрювані, знайшли два балончики із фарбою та забруднений одяг. Виявилось, що графіті пов'язане із мюнхенською футбольною командою.
Міністерство культури Італії оцінило вартість ремонтних робіт приблизно у 10 тисяч євро. Напис виводитимуть під цілодобовим наглядом озброєної охорони.
Проте директор галереї Уффіці Ейке Шмідт вимагає для вандалів жорсткішого покарання. Він вважає, що за пошкодження будь-якого культурного об'єкта потрібно не штрафувати порушників, а ув'язнювати їх.
Культура Італії страждає від туристів
Влада країни щосили намагається захистити історичні пам'ятки від нахабних туристів. Найбільше від таких порушень страждає легендарний Колізей. Чого тільки не робили вандали в Італії: купалися у фонтанах, писали свої імена на стінах історичних споруд та навіть каталися на Maserati Іспанськими сходами в Римі.
Одним з останніх обурливих вчинків став цей: туристка вирізала серце на Пізанській вежі. Для цього вона використала свій гострий браслет. 19-річну француженку затримала італійська поліція. Дівчина запевняє, що не задумувала нічого поганого, лише таким чином хотіла зізнатися своєму хлопцеві в коханні.
Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.