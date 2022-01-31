Вдвічі більші зарплати ніж в Європі: які професії мають попит в країнах Скандинавії
Джерело:Europa jobs
Українці рідко обирають країни Скандинавії для працевлаштування. Це пов'язано з тим, що влаштуватися на роботу там складніше ніж, скажімо, у Польщі чи Німеччині. Однак є безліч галузей, де не вистачає робочої сили.
У переважній більшості у Швеції, Данії та Норвегії чекають на робітників для фізичної роботи.
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Які професії мають попит у Скандинавії
- сільська промисловість (робота на фермі);
- будівництво (електрики, сантехніки, фізичні працівники);
- догляд за старшими людьми;
- виробництво (робота на складі);
- медицина (медсестри);
- гастрономія та готелі (кухарі, офіціанти, прибирання, миття посуду);
- зварювання.
Вимоги до працівників
Досить часто роботодавці вимагають від своїх працівників:
- знання англійської мови;
- досвід/відповідні навички;
- сертифікати/дипломи;
- відсутність шкідливих звичок (в Данії).
Заробіток в Скандинавії
Важливо ще раз підкреслити що заробіток у всіх скандинавських країн деколи вдвічі перевищує заробіток в іншій частині Європи. Водночас ми мусимо пам'ятати про високі ціни та податки.Цікаво! Практично у всіх цих країнах немає чіткої мінімальної зарплати. Як ми вже писали, за це відповідає профспілка.
Середній заробіток в найпопулярніших галузях у скандинавських країнах / Фото Europa jobs