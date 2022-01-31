Вдвічі більші зарплати ніж в Європі: які професії мають попит в країнах Скандинавії

31 січня 2022 , 09:22
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Джерело:

Europa jobs

Українці рідко обирають країни Скандинавії для працевлаштування. Це пов'язано з тим, що влаштуватися на роботу там складніше ніж, скажімо, у Польщі чи Німеччині. Однак є безліч галузей, де не вистачає робочої сили.

У переважній більшості у Швеції, Данії та Норвегії чекають на робітників для фізичної роботи.

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Які професії мають попит у Скандинавії

  • сільська промисловість (робота на фермі);
  • будівництво (електрики, сантехніки, фізичні працівники);
  • догляд за старшими людьми;
  • виробництво (робота на складі);
  • медицина (медсестри);
  • гастрономія та готелі (кухарі, офіціанти, прибирання, миття посуду);
  • зварювання.
Зверніть увагу! Робота у Данії, Швеції та Норвегії має серйозні відмінності, які пов'язані з особливостями менталітету мешканців Скандинавії.

Вимоги до працівників

Досить часто роботодавці вимагають від своїх працівників:

  • знання англійської мови;
  • досвід/відповідні навички;
  • сертифікати/дипломи;
  • відсутність шкідливих звичок (в Данії).

Заробіток в Скандинавії

Важливо ще раз підкреслити що заробіток у всіх скандинавських країн деколи вдвічі перевищує заробіток в іншій частині Європи. Водночас ми мусимо пам'ятати про високі ціни та податки.

Цікаво! Практично у всіх цих країнах немає чіткої мінімальної зарплати. Як ми вже писали, за це відповідає профспілка.


Середній заробіток в найпопулярніших галузях у скандинавських країнах / Фото Europa jobs

Автор: Альона Захарова