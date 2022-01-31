В подавляющем большинстве в Швеции, Дании и Норвегии ждут рабочих для физической работы.
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Какие профессии пользуются спросом в Скандинавии
- сельская промышленность (работа на ферме);
- строительство (электричества, сантехники, физические работники);
- уход за старшими людьми;
- производство (работа на складе);
- медицина (медсестры);
- гастрономия и гостиницы (повара, официанты, уборка, мытье посуды);
- сварка.
Требования к работникам
Достаточно часто работодатели требуют от своих работников:
- знание английского языка;
- опыт/соответствующие навыки;
- сертификаты/дипломы;
- отсутствие вредных привычек (в Дании).
Заработок в Скандинавии
Важно еще раз подчеркнуть, что заработок во всех скандинавских странах порой вдвое превышает заработок в другой части Европы. В то же время, мы должны помнить о высоких ценах и налогах.
Средний заработок в популярнейших отраслях в скандинавских странах / Фото Europa jobs