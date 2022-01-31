В подавляющем большинстве в Швеции, Дании и Норвегии ждут рабочих для физической работы.

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Какие профессии пользуются спросом в Скандинавии

  • сельская промышленность (работа на ферме);
  • строительство (электричества, сантехники, физические работники);
  • уход за старшими людьми;
  • производство (работа на складе);
  • медицина (медсестры);
  • гастрономия и гостиницы (повара, официанты, уборка, мытье посуды);
  • сварка.

Требования к работникам

Достаточно часто работодатели требуют от своих работников:

  • знание английского языка;
  • опыт/соответствующие навыки;
  • сертификаты/дипломы;
  • отсутствие вредных привычек (в Дании).

Заработок в Скандинавии

Важно еще раз подчеркнуть, что заработок во всех скандинавских странах порой вдвое превышает заработок в другой части Европы. В то же время, мы должны помнить о высоких ценах и налогах.


Средний заработок в популярнейших отраслях в скандинавских странах / Фото Europa jobs