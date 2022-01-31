У переважній більшості у Швеції, Данії та Норвегії чекають на робітників для фізичної роботи.

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Які професії мають попит у Скандинавії

  • сільська промисловість (робота на фермі);
  • будівництво (електрики, сантехніки, фізичні працівники);
  • догляд за старшими людьми;
  • виробництво (робота на складі);
  • медицина (медсестри);
  • гастрономія та готелі (кухарі, офіціанти, прибирання, миття посуду);
  • зварювання.

Вимоги до працівників

Досить часто роботодавці вимагають від своїх працівників:

  • знання англійської мови;
  • досвід/відповідні навички;
  • сертифікати/дипломи;
  • відсутність шкідливих звичок (в Данії).

Заробіток в Скандинавії

Важливо ще раз підкреслити що заробіток у всіх скандинавських країн деколи вдвічі перевищує заробіток в іншій частині Європи. Водночас ми мусимо пам'ятати про високі ціни та податки.


Середній заробіток в найпопулярніших галузях у скандинавських країнах / Фото Europa jobs