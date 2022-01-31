У переважній більшості у Швеції, Данії та Норвегії чекають на робітників для фізичної роботи.

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Які професії мають попит у Скандинавії

сільська промисловість (робота на фермі);

будівництво (електрики, сантехніки, фізичні працівники);

догляд за старшими людьми;

виробництво (робота на складі);

медицина (медсестри);

гастрономія та готелі (кухарі, офіціанти, прибирання, миття посуду);

зварювання.

Зверніть увагу! Робота у Данії, Швеції та Норвегії має серйозні відмінності, які пов'язані з особливостями менталітету мешканців Скандинавії.

Вимоги до працівників

Досить часто роботодавці вимагають від своїх працівників:

знання англійської мови;

досвід/відповідні навички;

сертифікати/дипломи;

відсутність шкідливих звичок (в Данії).

Заробіток в Скандинавії

Важливо ще раз підкреслити що заробіток у всіх скандинавських країн деколи вдвічі перевищує заробіток в іншій частині Європи. Водночас ми мусимо пам'ятати про високі ціни та податки.

Цікаво! Практично у всіх цих країнах немає чіткої мінімальної зарплати. Як ми вже писали, за це відповідає профспілка.



Середній заробіток в найпопулярніших галузях у скандинавських країнах / Фото Europa jobs