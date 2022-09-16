Як говорити про школу польською мовою: 75 тематичних слів та фраз

16 вересня 2022 , 19:45
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Джерело:

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Продовжуємо ділитися короткими українсько-польськими розмовниками. На цей раз підготували добірку слів та фраз польською мовою на шкільну тематику.

У новому навчальному році до польських шкіл пішли майже 200 тисяч українських учнів. І аби наймолодші українці могли швидше адаптуватися в Польщі, потрібно поповнювати словниковий запас. Ловіть слова польською мовою, які стануть в пригоді під час навчання.

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Польські слова та фрази на шкільну тематику

Загальні слова

  • навчальний рік – rok szkolny,
  • шкільна програма – program szkolny
  • перерва – przerwa
  • оцінка – ocena
  • урок – lekcja
  • лекція – wykład
  • приватні уроки – korepetycje
  • присутність на заняттях – obecność
  • літні канікули – wakacje
  • зимові канікули – ferie

Шкільні предмети

  • іноземна мова – język obcy
  • польська мова – język polski
  • англійська мова – język angielski
  • німецька мова – język niemiecki
  • французька мова – język francuski
  • італійська мова – język włoski
  • релігія – religia
  • фізкультура – wychowanie fizyczne
  • історія – historia
  • інформатика – informatyka
  • математика – matematyka
  • музика – muzyka
  • природа – przyroda
  • географія – geografia
  • біологія – biologia
  • хімія – chemia
  • фізика – fizyka
  • виховна година – lekcja wychowawcza

Шкільне приладдя

  • дошка – tablica
  • таблиця – tabela
  • рюкзак – plecak
  • кольоровий олівець або крейда – kredka
  • звичайний олівець – ołówek
  • пенал – piórnik
  • фломастер – mazak
  • ручка – długopis
  • ґумка – gumka
  • точилка – temperówka
  • книжка – książka
  • підручник – podręcznik
  • аркуш паперу – kartka papieru
  • лавка або парта – ławka
  • лінійка – linijka
  • пензлик – pędzel
  • папка – teczka

Вчителі та шкільні друзі

  • вчитель – nauczyciel / nauczycielka
  • класний керівник – wychowawca klasy
  • медсестра” – pielęgniarka
  • бібліотекар – bibliotekarz
  • директор – dyrektor
  • заступник директора – zastępca dyrektora
  • учень – uczeń
  • учениця – uczennica
  • однокласник – kolega z klasy / koleżanka z klasy
  • шкільний друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna

Приміщення в школі

  • приміщення – pomieszczenie
  • кімната – sala / pokój
  • клас – klasa
  • їдальня – stołówka
  • бібліотека – biblioteka
  • комп’ютерна зала – sala komputerowa
  • лабораторія – laboratorium
  • вчительська – pokój nauczycielski
  • спортзал – sala gimnastyczna
  • спортивне поле – boisko sportowe
  • медпункт – punkt medyczny.
Автор: Назарій Сорока