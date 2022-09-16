В новом учебном году в польские школы пошли почти 200 тысяч украинских учеников. И чтобы юные украинцы могли быстрее адаптироваться в Польше, нужно пополнять словарный запас. Ловите слова на польском языке, которые пригодятся во время учебы.

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Польские слова и фразы на школьную тематику

Общие слова

  • учебный год – rok szkolny,
  • школьная программа – program szkolny
  • перерыв – przerwa
  • оценка – ocena
  • урок lekcja
  • лекция – wykład
  • частные уроки – korepetycje
  • присутствие на занятиях – obecność
  • летние каникулы – wakacje
  • зимние каникулы – ferie

Школьные предметы

  • иностранный язык – język obcy
  • польский язык – język polski
  • английский язык – język angielski
  • немецкий язык – język niemiecki
  • французский язык – język francuski
  • итальянский язык – język włoski
  • религия – religia
  • фізкультура wychowanie fizyczne
  • история – historia
  • информатика – informatyka
  • математика matematyka
  • музыка muzyka
  • природа — przyroda
  • география – geografia
  • биология – biologia
  • химия – chemia
  • физика – fizyka
  • воспитательный час lekcja wychowawcza

Школьные принадлежности

  • доска – tablica
  • таблица – tabela
  • рюкзак – plecak
  • цветной карандаш или мел – kredka
  • обычный карандаш – ołówek
  • пенальти – piórnik
  • фломастер – mazak
  • ручка długopis
  • резинка– gumka
  • скалка – temperówka
  • книжка książka
  • учебник – podręcznik
  • лист бумаги – kartka papieru
  • лавка или парта – ławka
  • линейка – linijka
  • кисточка – pędzel
  • папка teczka

Учителя и школьные друзья

  • учитель – nauczyciel / nauczycielka
  • классный руководитель – wychowawca klasy
  • медсестра» — pielęgniarka
  • библиотекарь – bibliotekarz
  • директор dyrektor
  • заместитель директора – zastępca dyrektora
  • ученик – uczeń
  • ученица – uczennica
  • одноклассник – kolega z klasy / koleżanka z klasy
  • школьный друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna

Помещение в школе

  • помещение – pomieszczenie
  • комната – sala / pokój
  • класс klasa
  • столовая stołówka
  • библиотека – biblioteka
  • компьютерный зал – sala komputerowa
  • лаборатория – laboratorium
  • учительский – pokój nauczycielski
  • спортзал – sala gimnastyczna
  • спортивное поле – boisko sportowe
  • медпункт punkt medyczny.