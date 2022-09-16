В новом учебном году в польские школы пошли почти 200 тысяч украинских учеников. И чтобы юные украинцы могли быстрее адаптироваться в Польше, нужно пополнять словарный запас. Ловите слова на польском языке , которые пригодятся во время учебы.

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Польские слова и фразы на школьную тематику

Общие слова

учебный год – rok szkolny,

школьная программа – program szkolny

перерыв – przerwa

оценка – ocena

урок – lekcja

– lekcja лекция – wykład

частные уроки – korepetycje

присутствие на занятиях – obecność

летние каникулы – wakacje

зимние каникулы – ferie

Школьные предметы

иностранный язык – język obcy

польский язык – język polski

английский язык – język angielski

немецкий язык – język niemiecki

французский язык – język francuski

итальянский язык – język włoski

религия – religia

фізкультура – wychowanie fizyczne

– wychowanie fizyczne история – historia

информатика – informatyka

математика – matematyka

– matematyka музыка – muzyka

– muzyka природа — przyroda

przyroda география – geografia

биология – biologia

химия – chemia

физика – fizyka

воспитательный час – lekcja wychowawcza

Школьные принадлежности

доска – tablica

– tablica таблица – tabela

рюкзак – plecak

цветной карандаш или мел – kredka

обычный карандаш – ołówek

пенальти – piórnik

piórnik фломастер – mazak

ручка – długopis

– długopis резинка– gumka

gumka скалка – temperówka

temperówka книжка – książka

– książka учебник – podręcznik

лист бумаги – kartka papieru

лавка или парта – ławka

линейка – linijka

кисточка – pędzel

папка – teczka

Учителя и школьные друзья

учитель – nauczyciel / nauczycielka

– nauczyciel / nauczycielka классный руководитель – wychowawca klasy

медсестра» — pielęgniarka

pielęgniarka библиотекарь – bibliotekarz

директор – dyrektor

– dyrektor заместитель директора – zastępca dyrektora

zastępca dyrektora ученик – uczeń

ученица – uczennica

одноклассник – kolega z klasy / koleżanka z klasy

школьный друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna

Помещение в школе