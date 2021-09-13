Вартість проїзду по автомагістралі А4 зросте: для кого і коли

Компанія Stalexport, яка обслуговує ділянку автомагістралі А4 Краків – Катовіце, оголосила про підвищення вартості проїзду. Більшу ціну платитимуть водії, які користуються системою автоматичної оплати.

Подорожчання не стосуватиметься вартості проїзду для водіїв, які вручну використовують касові апарати для оплати на ділянці. Підвищення вартості є наслідком скасування пільгових ставок для автоматичних платежів.

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Нові тарифи діятимуть з 1 жовтня 2021 року. З наступного місяця скасують такі пільги автоматичних платежів:

знижка, що застосовується до оплати за транспортні засоби 2 та 3 категорій від 15 до 13 злотих ;

; тарифи на оплату за транспортні засоби 2, 3, 4 та 5 категорій , які використовують автоматичні платежі;

, які використовують автоматичні платежі; зміна пільгової ставки оплати за транспортні засоби 1 категорії (крім мотоциклів) за використання автоматичних платежів з 8 до 9 злотих.

Нагадаємо, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українців, які мандрують у республіку з метою туризму. Які категорії громадян України можуть подорожувати у Польщу без жодних обмежень – читайте у матеріалі.