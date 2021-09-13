Подорожчання не стосуватиметься вартості проїзду для водіїв, які вручну використовують касові апарати для оплати на ділянці. Підвищення вартості є наслідком скасування пільгових ставок для автоматичних платежів.

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Нові тарифи діятимуть з 1 жовтня 2021 року. З наступного місяця скасують такі пільги автоматичних платежів:

знижка, що застосовується до оплати за транспортні засоби 2 та 3 категорій від 15 до 13 злотих ;

; тарифи на оплату за транспортні засоби 2, 3, 4 та 5 категорій , які використовують автоматичні платежі;

, які використовують автоматичні платежі; зміна пільгової ставки оплати за транспортні засоби 1 категорії (крім мотоциклів) за використання автоматичних платежів з 8 до 9 злотих.

Нагадаємо, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українців, які мандрують у республіку з метою туризму. Які категорії громадян України можуть подорожувати у Польщу без жодних обмежень – читайте у матеріалі.