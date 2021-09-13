Подорожание не коснется стоимости проезда для водителей, которые вручную используют кассовые аппараты для оплаты на участке. Повышение стоимости является следствием отмены льготных ставок для автоматических платежей.

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Новые тарифы будут действовать с 1 октября 2021 года. Со следующего месяца отменят такие льготы автоматических платежей:

скидка, что применяется к оплате за транспортные средства 2 и 3 категорий от 15 до 13 злотых ;

; тарифы на оплату за транспортные средства 2, 3, 4 и 5 категорий , которые используют автоматические платежи;

, которые используют автоматические платежи; изменение льготной ставки оплаты за транспортные средства 1 категории (кроме мотоциклов) за использование автоматических платежей с 8 до 9 злотых.

Напомним, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинцев, которые путешествуют в республику с целью туризма. Какие категории граждан Украины могут путешествовать в Польшу без каких-либо ограничений – читайте в материале.