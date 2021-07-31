У Варшаві створять Хартію прав безпритульних: що це означає

31 липня 2021 , 09:00
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Джерело:

The Warsaw

Люди, які опинилися на вулиці, часто зіштовхуються з дискримінацією. Це відбувається через необізнаність населення та ігнорування проблем безхатченків. У столиці Польщі придумали, як покращити ситуацію.

Хартія прав безпритульних забезпечить бездомних правом на тимчасовий притулок і поштову адресу. Документ також спрямований на протидію дискримінації людей, які не мають дому, і на підвищення обізнаності жителів міста.

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Що відомо про створення Хартії прав безпритульних у Варшаві

Як і в інших європейських мегаполісах, у Варшаві живе велика кількість бездомних людей. Ми хочемо, щоб ці жителі відчували підтримку міста, тому ми інтенсивно працюємо над Хартією прав бездомних,
– повідомила Альдона Махновса-Гура, віце-президентка Варшави.

Хартія прав безпритульних у Варшаві стосуватиметься прав на:

  • гідний тимчасовий притулок;
  • виконання дій, необхідних для виживання;
  • вільне переміщення громадським простором;
  • використання загальнодоступних санітарних вузлів;
  • доступ до послуг, які рятують життя;
  • участь у виборах;
  • наявність поштової адреси.

Хартію планують прийняти на початку 2022 року.

Нікого не повинна спіткати бездомність, але якщо це відбувається, необхідно захистити права і гідність людей, які знаходяться в цій ситуації,
– наголошує мерія столиці.

До слова, подібні документи вже діють у багатьох країнах Європи:

  • Іспанії;
  • Великобританії;
  • Франції;
  • Словенії.
Також нагадуємо, що нещадовно в Чехії почали вакцинувати безпритульних проти COVID-19.
Автор: Орися Біленька