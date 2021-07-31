Хартія прав безпритульних забезпечить бездомних правом на тимчасовий притулок і поштову адресу. Документ також спрямований на протидію дискримінації людей, які не мають дому, і на підвищення обізнаності жителів міста.

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Що відомо про створення Хартії прав безпритульних у Варшаві

Як і в інших європейських мегаполісах, у Варшаві живе велика кількість бездомних людей. Ми хочемо, щоб ці жителі відчували підтримку міста, тому ми інтенсивно працюємо над Хартією прав бездомних,

– повідомила Альдона Махновса-Гура, віце-президентка Варшави.

Хартія прав безпритульних у Варшаві стосуватиметься прав на:

гідний тимчасовий притулок;

виконання дій, необхідних для виживання;

вільне переміщення громадським простором;

використання загальнодоступних санітарних вузлів;

доступ до послуг, які рятують життя;

участь у виборах;

наявність поштової адреси.

Хартію планують прийняти на початку 2022 року.

Нікого не повинна спіткати бездомність, але якщо це відбувається, необхідно захистити права і гідність людей, які знаходяться в цій ситуації,

– наголошує мерія столиці.