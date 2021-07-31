Хартія прав безпритульних забезпечить бездомних правом на тимчасовий притулок і поштову адресу. Документ також спрямований на протидію дискримінації людей, які не мають дому, і на підвищення обізнаності жителів міста.
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Що відомо про створення Хартії прав безпритульних у Варшаві
Як і в інших європейських мегаполісах, у Варшаві живе велика кількість бездомних людей. Ми хочемо, щоб ці жителі відчували підтримку міста, тому ми інтенсивно працюємо над Хартією прав бездомних,
– повідомила Альдона Махновса-Гура, віце-президентка Варшави.
Хартія прав безпритульних у Варшаві стосуватиметься прав на:
- гідний тимчасовий притулок;
- виконання дій, необхідних для виживання;
- вільне переміщення громадським простором;
- використання загальнодоступних санітарних вузлів;
- доступ до послуг, які рятують життя;
- участь у виборах;
- наявність поштової адреси.
Хартію планують прийняти на початку 2022 року.
Нікого не повинна спіткати бездомність, але якщо це відбувається, необхідно захистити права і гідність людей, які знаходяться в цій ситуації,
– наголошує мерія столиці.