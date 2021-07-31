Хартия прав бездомных обеспечит людей правом на временное убежище и почтовый адрес. Документ также направлен на противодействие дискриминации людей, не имеющих дома, и на повышение осведомленности жителей города.

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Что известно о создании Хартии прав бездомных в Варшаве

Как и в других европейских мегаполисах, в Варшаве живет большое количество бездомных людей. Мы хотим, чтобы эти жители чувствовали поддержку города, поэтому мы интенсивно работаем над Хартией прав бездомных,

– сообщила Альдона Махновса-Гура, вице-президент Варшавы.

Хартия прав бездомных в Варшаве будет касаться прав на:

достойное временное убежище;

выполнения действий, необходимых для выживания;

свободное перемещение общественным пространством;

использование общедоступных санитарных узлов;

доступ к услугам, которые спасают жизни;

участие в выборах;

наличие почтового адреса.

Хартию планируют принять в начале 2022 года.

Никого не должна постигнуть бездомность, но если это происходит, необходимо защитить права и достоинство людей, которые находятся в этой ситуации,

– отмечает мэрия столицы.