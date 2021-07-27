Витрати на вакцинацію безпритульних покривають із місцевого бюджету Праги. Для того, щоб полегшити та пришвидшити процеси, медики застосовують одноразову вакцину Johnson&Johnson.
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Що відомо про ініціативу
За словами радниці з питань соціальної політики та охорони здоров'я у Празі Мілени Йонової, є багато людей, які не мають доступу до вакцинації проти коронавірусу. Тому про їхній захист подбають виїзні служби.
Мобільні бригади приїжджають у притулки для бездомних, їдальні, райони під мостами та інші місця, де перебувають безхатченки. Про можливість отримання вакцини та всі переваги щеплення проти COVID-19 безпритульним людям розповідають за допомогою спеціальних листівок.
Таким чином вдалося вакцинувати вже понад сотню безпритульних у Празі. Інші міста Чехії беруть приклад зі столиці й розгортають аналогічну кампанію з вакцинації.
- Загалом у Чехії повну вакцинацію пройшли вже 43,6% населення.
- Всього у країні було введено 10,1 мільйона доз вакцин.
- Чехія використовує препарати таких виробників: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.