Витрати на вакцинацію безпритульних покривають із місцевого бюджету Праги. Для того, щоб полегшити та пришвидшити процеси, медики застосовують одноразову вакцину Johnson&Johnson.

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Що відомо про ініціативу

За словами радниці з питань соціальної політики та охорони здоров'я у Празі Мілени Йонової, є багато людей, які не мають доступу до вакцинації проти коронавірусу. Тому про їхній захист подбають виїзні служби.

Мобільні бригади приїжджають у притулки для бездомних, їдальні, райони під мостами та інші місця, де перебувають безхатченки. Про можливість отримання вакцини та всі переваги щеплення проти COVID-19 безпритульним людям розповідають за допомогою спеціальних листівок.

Таким чином вдалося вакцинувати вже понад сотню безпритульних у Празі. Інші міста Чехії беруть приклад зі столиці й розгортають аналогічну кампанію з вакцинації.